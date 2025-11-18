CRIME

Preso na Bahia atirador que matou jovem durante emboscada em falsa compra

Ao perceber que venda era na verdade assalto, ela usou um spray de pimenta e foi baleada na cabeça

Carol Neves

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 09:58

Isaías dos Santos da Silva e Beatriz Munhos Crédito: Reprodução

Em uma operação conjunta das polícias de São Paulo e da Bahia, foi preso nesta terça-feira (18) o principal suspeito de assassinar a universitária Beatriz Munhoz, de 20 anos. A prisão de Isaías dos Santos da Silva, de 23 anos, ocorreu no município de Mirante, no sertão baiano, a quase 500 km de Salvador.

O crime, que chocou o estado de São Paulo, aconteceu no dia 1º de novembro, no bairro de Sapopemba. Beatriz foi vítima de uma emboscada, ao lado do pai e do namorado, durante a venda de um drone, negociado previamente pela internet.

Segundo as investigações, os criminosos simularam interesse na compra do aparelho, que custaria R$ 27 mil, e marcaram um encontro para a entrega. A família viajou de carro de Sorocaba, interior de São Paulo, até o local combinado. Lá, foram surpreendidos por dois homens em uma moto, que anunciaram o assalto.

Beatriz Munhos foi morta em emboscada 1 de 9

Reação e morte

Enquanto o pai, Lucas Munhoz, e o namorado, Leonardo Jesus da Silva, estavam fora do veículo, Beatriz, que havia permanecido dentro do carro, reagiu ao assalto. Ela abriu a porta e disparou spray de pimenta contra um dos bandidos. Em resposta, o criminoso efetuou um disparo à queima-roupa, atingindo a jovem na cabeça, que morreu no local.

"Foi uma emboscada, foi um golpe, mas a gente tinha entregue tudo, por que o cara atirou na cabeça da minha filha? Eles não têm o mínimo de discernimento por nada, de consideração com ser humano", desabafou o pai de Beatriz em entrevista.

Após o tiro, o namorado tentou impedir a fuga do assaltante, segurando a bolsa térmica de entregador que ele usava. O criminoso, no entanto, conseguiu se soltar, abandonou o objeto e fugiu com o comparsa. As imagens do assalto foram registradas por uma câmera de segurança.

Investigação e prisões

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo, Isaías dos Santos da Silva, agora preso, já possuía três passagens anteriores por roubo.

O delegado Guilherme Leonel Santos, da Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco), afirmou que o suspeito confessou o crime. "Ele foi reconhecido por uma das vítimas por foto. Aqui ele confessou. Ele falou que atirou no susto por causa do spray de pimenta", declarou o delegado, segundo o portal G1. A transferência de Isaías para São Paulo já foi solicitada.

Esta é a segunda prisão relacionada ao caso. Anteriormente, Lucas Kauan da Silva Pereira, de 18 anos, identificado como o suposto piloto da moto utilizada no crime, já havia sido detido. Sua defesa informou que ele nega envolvimento e que cumpria medida de liberdade assistida.