Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Preso na Bahia atirador que matou jovem durante emboscada em falsa compra

Ao perceber que venda era na verdade assalto, ela usou um spray de pimenta e foi baleada na cabeça

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 09:58

Isaías dos Santos da Silva e Beatriz Munhos
Isaías dos Santos da Silva e Beatriz Munhos Crédito: Reprodução

Em uma operação conjunta das polícias de São Paulo e da Bahia, foi preso nesta terça-feira (18) o principal suspeito de assassinar a universitária Beatriz Munhoz, de 20 anos. A prisão de Isaías dos Santos da Silva, de 23 anos, ocorreu no município de Mirante, no sertão baiano, a quase 500 km de Salvador.

O crime, que chocou o estado de São Paulo, aconteceu no dia 1º de novembro, no bairro de Sapopemba. Beatriz foi vítima de uma emboscada, ao lado do pai e do namorado, durante a venda de um drone, negociado previamente pela internet.

Segundo as investigações, os criminosos simularam interesse na compra do aparelho, que custaria R$ 27 mil, e marcaram um encontro para a entrega. A família viajou de carro de Sorocaba, interior de São Paulo, até o local combinado. Lá, foram surpreendidos por dois homens em uma moto, que anunciaram o assalto.

Beatriz Munhos foi morta em emboscada

Beatriz Munhos foi morta em emboscada por Reprodução
Beatriz Munhos foi morta em emboscada por Reprodução
Beatriz Munhos foi morta em emboscada por Reprodução
Beatriz Munhos foi morta em emboscada por Reprodução
Beatriz Munhos por Reprodução
Beatriz Munhos por Reprodução
Beatriz Munhos por Reprodução
Beatriz Munhos por Reprodução
Isaías dos Santos da Silva e Beatriz Munhos por Reprodução
1 de 9
Beatriz Munhos foi morta em emboscada por Reprodução

Reação e morte

Enquanto o pai, Lucas Munhoz, e o namorado, Leonardo Jesus da Silva, estavam fora do veículo, Beatriz, que havia permanecido dentro do carro, reagiu ao assalto. Ela abriu a porta e disparou spray de pimenta contra um dos bandidos. Em resposta, o criminoso efetuou um disparo à queima-roupa, atingindo a jovem na cabeça, que morreu no local.

"Foi uma emboscada, foi um golpe, mas a gente tinha entregue tudo, por que o cara atirou na cabeça da minha filha? Eles não têm o mínimo de discernimento por nada, de consideração com ser humano", desabafou o pai de Beatriz em entrevista.

Após o tiro, o namorado tentou impedir a fuga do assaltante, segurando a bolsa térmica de entregador que ele usava. O criminoso, no entanto, conseguiu se soltar, abandonou o objeto e fugiu com o comparsa. As imagens do assalto foram registradas por uma câmera de segurança.

Investigação e prisões

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo, Isaías dos Santos da Silva, agora preso, já possuía três passagens anteriores por roubo. 

O delegado Guilherme Leonel Santos, da Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco), afirmou que o suspeito confessou o crime. "Ele foi reconhecido por uma das vítimas por foto. Aqui ele confessou. Ele falou que atirou no susto por causa do spray de pimenta", declarou o delegado, segundo o portal G1. A transferência de Isaías para São Paulo já foi solicitada.

Esta é a segunda prisão relacionada ao caso. Anteriormente, Lucas Kauan da Silva Pereira, de 18 anos, identificado como o suposto piloto da moto utilizada no crime, já havia sido detido. Sua defesa informou que ele nega envolvimento e que cumpria medida de liberdade assistida.

A polícia ainda procura por um terceiro suspeito, apontado como o autor que atraiu a família para a emboscada. O nome dele não foi divulgado.

Tags:

Crime

Mais recentes

Imagem - Banco Master liquidado: veja o que fazer para resgatar seu dinheiro pelo FGC

Banco Master liquidado: veja o que fazer para resgatar seu dinheiro pelo FGC
Imagem - Justiça afasta presidente do BRB, Paulo Henrique Costa

Justiça afasta presidente do BRB, Paulo Henrique Costa
Imagem - STF publica acórdão do julgamento dos recursos de Bolsonaro e demais réus

STF publica acórdão do julgamento dos recursos de Bolsonaro e demais réus

MAIS LIDAS

Imagem - Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia
01

Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia

Imagem - Saiba quem são os desembargadores que disputam a presidência do TJ-BA
02

Saiba quem são os desembargadores que disputam a presidência do TJ-BA

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (18 de novembro) pede força para 3 signos: você precisará ser forte para lidar com mentiras e traições
03

Anjo da Guarda desta terça-feira (18 de novembro) pede força para 3 signos: você precisará ser forte para lidar com mentiras e traições

Imagem - RedeMix inaugura loja no Salvador Shopping com ofertas especiais; confira
04

RedeMix inaugura loja no Salvador Shopping com ofertas especiais; confira