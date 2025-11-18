DINHEIRO

Apartamentos, bitcoin e fortuna nos EUA: o patrimônio de Carlos Bolsonaro

Vereador teve que fazer correção na declaração após inconsistência, quase triplicando o valor original

Carol Neves

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 10:30

Carlos Bolsonaro Crédito: Divulgação

O patrimônio de Carlos Bolsonaro (PL-RJ), declarado à Justiça Eleitoral, chega a quase R$ 2 milhões e chama a atenção pela diversificação internacional e em criptomoedas. A declaração final, retificada após questionamentos, revela que o vereador mantém R$ 287,5 mil em contas nos Estados Unidos e uma carteira de ações que inclui gigantes como Coca-Cola e McDonald's. Além disso, Carlos Bolsonaro declarou R$ 13 mil em Bitcoin e R$ 15 mil em espécie.

A maior parte de sua fortuna, de R$ 528 mil, está aplicada em renda fixa. O vereador também listou dois apartamentos (somando R$ 265 mil), três veículos (R$ 102 mil) e participação em empresas, incluindo a W.F Advisory, que havia sido omitida em uma versão anterior da declaração.

Carlos e Jair Bolsonaro 1 de 7

Segundo reportagem do NDMais, a transparência sobre esse patrimônio só veio após uma revisão. A primeira declaração de 2024 apontava um valor total de apenas R$ 687 mil - inferior aos R$ 1,25 milhão que ele recebeu pela venda de dois imóveis. A omissão da empresa W.F Advisory e a subavaliação dos bens forçaram uma retificação, que elevou o patrimônio declarado para R$ 1.982.689,43. Com a correção, o valor declarado saltou para quase três vezes o montante original.

O vereador tem intenção de sair candidato ao Senado Federal por Santa Catarina no ano que vem.

Suspeita de 'rachadinha'

Essas movimentações financeiras despertaram a atenção do Ministário Público do Rio de Janeiro (MPRJ). A suspeita se baseava em operações imobiliárias com uso de grandes quantias em espécie, como a compra de um apartamento na Tijuca por R$ 150 mil em dinheiro vivo. Um caso detalhado na apuração envolveu a aquisição de um imóvel em Copacabana por R$ 70 mil; documentos do MP indicavam que Carlos acessou um cofre conjunto com o irmão, Flávio Bolsonaro, horas antes de um depósito de R$ 60 mil em espécie ser feito na conta do vendedor.