Madrasta manda matar mãe da enteada porque queria guarda: 'Queria matar demais a Laís'

Gabrielle Cristine Pinheiro Rosário foi presa por suspeita de ser a mandante do assassinato de Laís de Oliveira Gomes Pereira

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 11:35

Gabrielle Cristine Pinheiro Rosário
Gabrielle Cristine Pinheiro Rosário Crédito: Reprodução/RJ1

Uma mulher identificada como Gabrielle Cristine Pinheiro Rosário, de 21 anos, foi presa por suspeita de mandar matar Laís de Oliveira Gomes Pereira na tarde de segunda-feira (17), em Sepetiba, no Rio de Janeiro.

O crime ocorreu no dia 4 de novembro e teria sido motivado por uma disputa pela guarda da filha da vítima, Alice, de 4 anos. De acordo com o relatório do delegado Robinson Gomes, que pediu a prisão temporária de Gabrielle, a suspeita conversou com o marido no dia 29 de setembro deste ano. As informações são do g1 Rio de Janeiro.

"Te falar: queria matar demais a Laís. Deus me livre", disse em uma das mensagens. O marido, Lucas, disse que não valia a pena. Gabrielle respondeu com uma frase curta: "Vms ve” (Vamos ver)".

Assassinato em Sepetiba, no Rio

1 de 9
Assassinato em Sepetiba, no Rio por Reprodução/RJ1

A vítima foi morta com um tiro na nuca enquanto empurrava o carrinho do filho mais novo, de 1 ano e 8 meses, na Travessa Santa Vitória, em Sepetiba. O bebê não ficou ferido. Dois homens foram contratados para cometer o crime, Erick Santos Maria e Davi de Souza Malto, que já foram presos. Segundo os investigadores, Gabrielle ofereceu R$ 20 mil pelo assassinato.

