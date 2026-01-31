Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cabeleireiro é morto pelo marido da sobrinha em briga por ciúmes

Suspeito foi preso em flagrante a 4km do local do crime, com roupas sujas de sangue

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 18:58

Cabeleireiro (à esquerda) foi morto por marido da sobrinha
Cabeleireiro (à esquerda) foi morto por marido da sobrinha Crédito: Reprodução

O cabeleireiro Denilson Nascimento Alves, 28 anos foi morto com um golpe de faca após uma discussão com o marido da sobrinha, identificado como Alysson Augusto Alves Franco, 27. O crime ocorreu em Iguape, no litoral de São Paulo, na madrugada deste sábado (31). Segundo informações da polícia, o suspeito, que foi preso em flagrante, alegou que a briga foi motivada por ciúmes. As informações são do G1.

Moradores acionaram os policiais por volta das 3h, no bairro do Rocio, e Denilson foi encontrado com uma perfuração abaixo da axila. Ainda de acordo com relatos de testemunhas, Alysson fugiu em um carro após o crime. A Força Tática localizou o veículo a cerca de 4 km do local, e o suspeito foi detido com roupas sujas de sangue, acompanhado de uma amiga.


Ele informou aos policiais que Denilson teria demonstrado ciúmes em relação à sua esposa e tentou esfaqueá-lo. Alysson confessou que tomou a faca da vítima e cometeu o crime. A versão sobre a motivação por ciúmes ainda será investigada pela polícia. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que, em diligências na casa da vítima, agentes encontraram tubos de eppendorfs, alguns vazios e outros com substância semelhante à cocaína. O suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Registro e passará por audiência de custódia.

Mais recentes

Imagem - Criança autista desaparece por dois dias e é encontrada com vida em mata

Criança autista desaparece por dois dias e é encontrada com vida em mata
Imagem - Paciente morre durante incêndio em Instituto do Câncer

Paciente morre durante incêndio em Instituto do Câncer
Imagem - 350 periquitos morrem de vez após tragédia no Maranhão

350 periquitos morrem de vez após tragédia no Maranhão

MAIS LIDAS

Imagem - Ângelo Coronel anuncia saída do PSD e candidatura ao senado integrando oposição a Lula
01

Ângelo Coronel anuncia saída do PSD e candidatura ao senado integrando oposição a Lula

Imagem - Aluna que passou em 1º lugar em Medicina na Ufba estudou por seis anos: 'Orgulhosa por tudo que representa'
02

Aluna que passou em 1º lugar em Medicina na Ufba estudou por seis anos: 'Orgulhosa por tudo que representa'

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
03

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas

Imagem - Delegado chora ao falar detalhes de caso do piloto que agrediu adolescente: 'Dor de um pai'
04

Delegado chora ao falar detalhes de caso do piloto que agrediu adolescente: 'Dor de um pai'