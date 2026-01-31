VIOLÊNCIA

Cabeleireiro é morto pelo marido da sobrinha em briga por ciúmes

Suspeito foi preso em flagrante a 4km do local do crime, com roupas sujas de sangue

Perla Ribeiro

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 18:58

Cabeleireiro (à esquerda) foi morto por marido da sobrinha Crédito: Reprodução

O cabeleireiro Denilson Nascimento Alves, 28 anos foi morto com um golpe de faca após uma discussão com o marido da sobrinha, identificado como Alysson Augusto Alves Franco, 27. O crime ocorreu em Iguape, no litoral de São Paulo, na madrugada deste sábado (31). Segundo informações da polícia, o suspeito, que foi preso em flagrante, alegou que a briga foi motivada por ciúmes. As informações são do G1.

Moradores acionaram os policiais por volta das 3h, no bairro do Rocio, e Denilson foi encontrado com uma perfuração abaixo da axila. Ainda de acordo com relatos de testemunhas, Alysson fugiu em um carro após o crime. A Força Tática localizou o veículo a cerca de 4 km do local, e o suspeito foi detido com roupas sujas de sangue, acompanhado de uma amiga.



