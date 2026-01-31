Cabeleireiro é morto pelo marido da sobrinha em briga por ciúmes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 18:58
O cabeleireiro Denilson Nascimento Alves, 28 anos foi morto com um golpe de faca após uma discussão com o marido da sobrinha, identificado como Alysson Augusto Alves Franco, 27. O crime ocorreu em Iguape, no litoral de São Paulo, na madrugada deste sábado (31). Segundo informações da polícia, o suspeito, que foi preso em flagrante, alegou que a briga foi motivada por ciúmes. As informações são do G1.
Moradores acionaram os policiais por volta das 3h, no bairro do Rocio, e Denilson foi encontrado com uma perfuração abaixo da axila. Ainda de acordo com relatos de testemunhas, Alysson fugiu em um carro após o crime. A Força Tática localizou o veículo a cerca de 4 km do local, e o suspeito foi detido com roupas sujas de sangue, acompanhado de uma amiga.
Ele informou aos policiais que Denilson teria demonstrado ciúmes em relação à sua esposa e tentou esfaqueá-lo. Alysson confessou que tomou a faca da vítima e cometeu o crime. A versão sobre a motivação por ciúmes ainda será investigada pela polícia. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que, em diligências na casa da vítima, agentes encontraram tubos de eppendorfs, alguns vazios e outros com substância semelhante à cocaína. O suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Registro e passará por audiência de custódia.