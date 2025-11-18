SÃO PAULO

Adolescente morre após levar soco tentando separar briga de casal

Golpeado, ele caiu no chão e bateu a cabeça

Carol Neves

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 10:41

Delegacia de Mauá Crédito: Reprodução

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na noite da segunda-feira (17) em Mauá, na região do ABC Paulista, após um soco desferido durante uma briga de casal ter causado a morte de um adolescente de 16 anos. O jovem tentava separar a confusão.

De acordo com o relatório preliminar da Guarda Civil Municipal (GCM), o adolescente se colocou entre o casal em conflito na rua Rogério Rodrigues, no Jardim Itassu, com o intuito de defender a mulher que estava sendo agredida. Na intervenção, ele foi atingido por um golpe, desequilibrou-se e bateu a cabeça.

A vítima foi rapidamente socorrida e levada para a UPA Barão, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. O caso foi registrado no 1º DP de Mauá como lesão corporal seguida de morte.