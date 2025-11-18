Mulher de 31 anos está desaparecida desde que saiu de casa no Stiep há uma semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 18:55
Familiares estão em busca da massoterapeuta Miramar de Oliveira dos Santos, de 31 anos, que está desaparecida há uma semana. Moradora do Stiep, em Salvador, Miramar foi vista pela última vez no dia 11 de novembro, no bairro onde mora.
Um boletim de ocorrência foi registrado por parentes da mulher. O caso é acompanhado pela Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP). Segundo informações iniciais, Miramar teria avisado à mãe quando saiu de casa, mas não detalhou para onde iria. Ela não foi vista desde então.
Informações sobre o paradeiro da mulher podem ser passadas para o Disque Denúncia, através do número 181, Whatsapp (71) 99631-6538 ou telefone (71) 3116-0124.