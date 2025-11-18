BUSCA

Mulher de 31 anos está desaparecida desde que saiu de casa no Stiep há uma semana

Miramar de Oliveira dos Santos foi vista pela última vez em Salvador

Maysa Polcri

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 18:55

Miramar foi vista pela última vez no dia 11 de novembro Crédito: Reprodução

Familiares estão em busca da massoterapeuta Miramar de Oliveira dos Santos, de 31 anos, que está desaparecida há uma semana. Moradora do Stiep, em Salvador, Miramar foi vista pela última vez no dia 11 de novembro, no bairro onde mora.

Um boletim de ocorrência foi registrado por parentes da mulher. O caso é acompanhado pela Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP). Segundo informações iniciais, Miramar teria avisado à mãe quando saiu de casa, mas não detalhou para onde iria. Ela não foi vista desde então.