Suspeito de esfaquear ex em shopping do Itaigara é agredido por populares

Vítima foi esfaqueada pelo homem, de quem estava separada há dois anos

O suspeito de agredir a ex-companheira dentro de um shopping no bairro do Itaigara foi linchado por populares. De acordo com a Polícia Civil, ele foi levado para uma unidade de saúde após o ocorrido, local onde permanece sob custódia policial.