ESPOSA DE MILITAR

Polícia diz que arma foi entregue por PMs horas depois de morte no Bonfim

Investigação não descarta tentativa de feminicídio

Esther Morais

Publicado em 16 de dezembro de 2024 às 13:15

Vítima foi foi encontrada com ferimentos por disparos de arma de fogo Crédito: Reprodução / Redes sociais

A Polícia Civil disse que a arma utilizada para matar Gleicy da Silva Bonfim, de 26 anos, não foi encontrada no local do crime, mas entregue horas depois em uma unidade policial por uma equipe da Polícia Militar.

A vítima era esposa de um policial, com quem estava casada há apenas cinco dias. Segundo a família, o homem é o principal suspeito. A investigação não descarta a hipótese de feminicídio.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP - Salvador) investiga as circunstâncias do caso. O corpo da jovem foi encontrado na tarde de domingo (15) dentro de sua residência, em um condomínio no bairro Bonfim, em Salvador, com sinais de disparo de arma de fogo.

De acordo com informações de vizinhos, após a morte da mulher, o policial afirmou que iria para um hospital buscar atendimento. No entanto, segundo a família dela, o homem retornou para pegar alguns pertences e sumiu logo depois. O PM está lotado na 16ª Companhia Independente (CIPM/Comércio).

Ainda muito abalados, os familiares conversaram com a reportagem e confirmaram que ele voltou na casa para pegar a arma, as munições dele e o celular de Gleyci.

“Pegou a arma, botou no baú da moto e levou a mãe e o irmão. Além disso, levou o aparelho celular dela. Se não matou, por que ia fazer isso? Desde então, ninguém sabe dele”, fala um familiar, sem se identificar, afirmando que existe um vídeo que comprova isso.

Há registros ainda de que o homem pediu “Alfa 11”, um código de alerta geral, comumente usado por militares em situação de risco. Quando usado, viaturas que estão no entorno são deslocadas para o local.

Em um áudio, o PM diz: “Alfa 11, pelo amor de Deus aqui na minha casa, quem pode me dar esse apoio aqui, Alfa 11, Alfa 11, pelo amor de Deus”. No áudio, o militar aparenta desespero. Logo depois, ele foi visto entrando no Hospital Agenor Paiva, acompanhado da mãe e do irmão.