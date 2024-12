SALVADOR

Mulher de PM é encontrada morta dentro de casa no Bonfim; família suspeita de feminicídio

Pistola de uso particular do policial foi recolhida pela Polícia Militar

Esther Morais

Publicado em 16 de dezembro de 2024 às 08:31

Vítima foi foi encontrada com ferimentos por disparos de arma de fogo Crédito: Reprodução / Redes sociais

Uma mulher de 26 anos foi encontrada morta dentro de casa no bairro do Bonfim, em Salvador, na tarde de domingo (15). A vítima, identificada como Gleicy da Silva Bonfim, morreu com ferimentos de disparos de arma de fogo.

A mulher havia se casado com um policial militar há cinco dias e, segundo familiares, o homem é suspeito do crime. Ele teria deixado o local sem prestar socorro à vítima.

A Polícia Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP - Salvador) investiga as circunstâncias do crime e, como a arma utilizada não foi encontrada no local, mas entregue horas depois na unidade policial por uma equipe da Polícia Militar, a investigação não descarta a hipótese de feminicídio.

Uma equipe da 17ª Companhia Independente (CIPM/Uruguai) foi acionada ontem para a ocorrência, mas, ao chegar ao local, a mulher já estava sem vida. A Polícia Militar informou que duas armas de fogo foram recolhidas no caso - uma pistola de uso particular do marido da vítima, que é lotado na 16ª CIPM/Comércio, e outra pertencente à corporação.

"A Polícia Militar da Bahia lamenta profundamente a morte registrada e presta solidariedade aos familiares e amigos da vítima neste momento de dor", declarou a corporação, em nota.

A ocorrência aconteceu na Rua Guilherme Marback. A área foi isolada, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT), acionado para realização da perícia.

O sepultamento de Gleicy Bonfim será na tarde desta segunda-feira (16), às 16h30, no Cemitério 1° Ordem de São Francisco, no bairro de Cidade Nova.