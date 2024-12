CRIME

Duas mulheres são mortas a tiros no interior da Bahia, e prefeitura lamenta feminicídios

Polícia Civil investiga circustâncias das mortes

Maysa Polcri

Publicado em 15 de dezembro de 2024 às 19:12

Maiza (esquerda) completou 31 anos no último dia 3 Crédito: Reprodução

A prefeitura de Fátima, na região nordeste da Bahia, publicou uma nota em que lamenta as mortes de Maiza Almeida dos Santos, 31, e Estela Reis Santos, 23, na madrugada deste domingo (15), na Rua do Galeão. Segundo a gestão municipal, as mulheres foram vítimas de feminicídio, o que não foi confirmado pela Polícia Civil.

Segundo informações iniciais, as vítimas eram moradoras do povoado Belém de Fátima. "[...] Um crime de violência extrema que nos enche de dor e indignação. Neste momento de luto, nos solidarizamos com as famílias e amigos, e reforçamos nosso compromisso com a luta pela proteção das mulheres e pelo fim da violência de gênero", diz a nota da prefeitura. A cidade tem 17.896 habitantes, segundo o Censo 2022.