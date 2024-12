POLÍCIA INVESTIGA

Após morte da esposa no Bonfim, PM sumiu com arma, munições e celular

Família de Gleyci da Silva Bonfim desconfia de feminicídio

Após a morte de Gleyci da Silva Bonfim , de 26 anos, que foi encontrada com um tiro no abdômen e outro na cabeça dentro da própria casa na tarde de domingo (15), o marido da vítima, um policial militar que não teve a identidade revelada, deixou o imóvel onde a mulher estava.

De acordo com informações de vizinhos, ele afirmou que iria para um hospital buscar atendimento. No entanto, segundo a família, retornou para pegar alguns pertences e sumiu logo depois. O policial está lotado na 16ª Companhia Independente (CIPM/Comércio).

Ainda muito abalados, os familiares conversaram com a reportagem e confirmaram que ele voltou na casa para pegar a arma, as munições dele e o celular de Gleyci. A Polícia Militar, porém, informou ter recolhido duas armas do PM - uma pistola de uso particular e outra pertencente à corporação -, mas não disse quantas o homem tinha.