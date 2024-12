TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Mulher é esfaqueada dentro de shopping de Salvador

Vítima foi socorrida para uma unidade hospitalar, mas não corre risco de morte

Uma mulher foi esfaqueada dentro do Shopping Paseo, no bairro do Itaigara, em Salvador, na manhã desta segunda-feira (16). A vítima é funcionária de uma das lojas do centro comercial.