TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Homem que esfaqueou companheira em Brotas tem prisão preventiva decretada pela Justiça

Valdivino Amâncio dos Santos, de 64 anos, tentou matar a companheira com golpes de faca

A Justiça decretou a prisão preventiva de Valdivino Amâncio dos Santos, de 64 anos, que foi preso em flagrante após esfaquear a companheira durante a madrugada de quinta-feira (14), em Brotas. O crime aconteceu por volta das 2h, na residência do casal. A vítima foi encontrada com lesões graves e foi encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internada.