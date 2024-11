SALVADOR

Idoso é preso após esfaquear mulher durante a madrugada em Brotas

Vítima foi atingida nas costas e passou por cirurgia; homem foi espancado por populares

Um homem de 64 anos foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio, na madrugada desta quinta-feira (14), no Acupe de Brotas, em Salvador. O agressor esfaqueou a companheira com golpes nas costas e nos braços. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por cirurgia.