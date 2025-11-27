POLÍCIA

Operação mira falsos dentistas na Região Metropolitana de Salvador

Ação da 'OdontoFake' teve como objetivo principal coletar provas para o inquérito policia

Uma clínica odontológica localizada em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), se tornou alvo de uma operação policial. Deflagrada nesta quinta-feira (27), a Operação OdontoFake teve como objetivo principal cumprir mandados de busca e apreensão para coletar provas e aprofundar as investigações sobre o exercício irregular da odontologia na região.

De acordo com informações das autoridades policiais, nos endereços alvo foram encontrados diversos instrumentos específicos, como alicates, pinças, afastadores bucais e maletas profissionais, além de máquinas de cartão, indicativos de atividade comercial clandestina. Atualmente, há dois inquéritos policiais que apuram a realização de atendimentos clínicos e estéticos por pessoas sem habilitação ou registro no órgão de classe da categoria.

Além disso, o estabelecimento operava em condições sanitárias que descumpriam as exigências de saúde pública.