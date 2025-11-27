Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Operação mira falsos dentistas na Região Metropolitana de Salvador

Ação da 'OdontoFake' teve como objetivo principal  coletar provas para o inquérito policia

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 20:38

Operação OdontoFake
Operação OdontoFake Crédito: Divulgação

Uma clínica odontológica localizada em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), se tornou alvo de uma operação policial. Deflagrada nesta quinta-feira (27), a Operação OdontoFake teve como objetivo principal cumprir mandados de busca e apreensão para coletar provas e aprofundar as investigações sobre o exercício irregular da odontologia na região.

De acordo com informações das autoridades policiais, nos endereços alvo foram encontrados diversos instrumentos específicos, como alicates, pinças, afastadores bucais e maletas profissionais, além de máquinas de cartão, indicativos de atividade comercial clandestina. Atualmente, há dois inquéritos policiais que apuram a realização de atendimentos clínicos e estéticos por pessoas sem habilitação ou registro no órgão de classe da categoria.

Operação OdontoFake

Operação OdontoFake por Divulgação
Operação OdontoFake por Divulgação
Operação OdontoFake por Divulgação
Operação OdontoFake por Divulgação
Operação OdontoFake por Divulgação
Operação OdontoFake por Divulgação
Operação OdontoFake por Divulgação
Operação OdontoFake por Divulgação
Operação OdontoFake por Divulgação
Operação Odontofake por Divulgação
Operação Odontofake por Divulgação
1 de 11
Operação OdontoFake por Divulgação

Além disso, o estabelecimento operava em condições sanitárias que descumpriam as exigências de saúde pública.

Todo o material foi apreendido para auxiliar nas investigações. Os investigados podem responder pela prática ilegal da profissão com fins lucrativos, conforme previsto no Código Penal Brasileiro.

Tags:

Camaçari Operação Dentista

Mais recentes

Imagem - Acidente com duas carretas em estrada baiana deixa um motorista morto e outro ferido

Acidente com duas carretas em estrada baiana deixa um motorista morto e outro ferido
Imagem - Terreiro de Jarê na Chapada Diamantina é tombado como Patrimônio Cultural do Brasil

Terreiro de Jarê na Chapada Diamantina é tombado como Patrimônio Cultural do Brasil
Imagem - Aves silvestres são resgatadas de cativeiro, e três suspeitos são presos na Bahia

Aves silvestres são resgatadas de cativeiro, e três suspeitos são presos na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - A planta que dá frutas deliciosas o ano todo e é ideal para cultivar em casa
01

A planta que dá frutas deliciosas o ano todo e é ideal para cultivar em casa

Imagem - Mesmo sem entrar em campo, Bahia pode garantir vaga na Libertadores hoje; entenda
02

Mesmo sem entrar em campo, Bahia pode garantir vaga na Libertadores hoje; entenda

Imagem - Saiba quem é o vencedor do prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia
03

Saiba quem é o vencedor do prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia

Imagem - Resultado da Lotofácil 3548, desta quinta-feira (27)
04

Resultado da Lotofácil 3548, desta quinta-feira (27)