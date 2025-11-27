Acesse sua conta
Confira promoções de supermercados de Salvador para a Black Friday

Redes preparam ofertas exclusivas para a data

27 de novembro de 2025

Com a popularização e a consolidação da Black Friday entre os baianos, tornou-se quase consenso que todo o comércio irá oferecer superdescontos. Em Salvador, os supermercados estão se preparando para receber clientes nesta sexta-feira (28), com ofertas atrativas e até mesmo horário de funcionamento prolongado. O CORREIO reuniu algumas das principais ofertas que poderão ser encontradas nos estabelecimentos da capital baiana.

RedeMix

Atacadão

Hiperideal

Confira mais ofertas na página do supermercado.

GBarbosa

Até a próxima segunda (1º), o GBarbosa terá ofertas especiais da Black Friday, além de cupons exclusivos e amplas condições de parcelamento, com possibilidade de compra em até 30x sem juros. OS benefícios exclusivos podem ser utilizados para compras realizadas no site, no app e nas lojas físicas no Nordeste.

O foco este ano é, principalmente, nos eletrodoméstico, dentre eles TVs de tela grande, ar-condicionado, refrigeradores premium, além de itens indispensáveis no dia a dia, como fritadeiras elétricas, fogões e smartphones. Apesar disso, cervejas, vinhos e destilados, azeites também estarão com preços especiais no período.

Nesta sexta-feira (28), os clientes poderão aproveitar cupons que variam de R$ 50 a R$ 500, conforme o valor total da compra, válidos somente para a data e para uso no site (clique aqui), com opções de receber as compras em casa, com toda a comodidade, ou retira-las em lojas selecionadas.

Confiram as principais ofertas:

  • TV LED Smart 58” Philco por 30x R$ 76,33;
  • TV LED Smart 70” Samsung 30x 126,66;
  • Ar-condicionado Springer Midea split 12.000 BTUs 30x R$ 63,33;
  • Ar-condicionado Springer Midea split 9.000 BTUs Inverter 30x 66,66;
  • Fritadeiras elétricas a partir de R$ 148,90.

