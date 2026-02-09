AMOR E MATERNIDADE

Rafa Kalimann celebra 1 mês de vida de Zuza, e publica textão nas redes sociais: ‘Eu renasci’

Influenciadora abriu o coração sobre o amor e processo de maternidade

Felipe Sena

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 18:33

Apresentadora e cantor deram as boas-vindas à primeira filha no dia 6 de janeiro Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora Rafa Kalimann emocionou os fãs ao compartilhar a comemoração do aniversário de 1 ano da filha, Zuza, fruto do seu relacionamento com o cantor Nattan. Nesta segunda-feira (9), Rafa compartilhou uma ensaio especial e escreveu um texto profundo sobre maternidade.

“Obrigada Deus por me proporcionar o maior amor do mundo. 1 mês que ela nasceu e eu renasci. Eu gostaria de conseguir descrever esse sentimento, talvez fôssemos mais alegres em pensar na possibilidade de viver um amor tão grande e genuíno. Nesse 1 mês tivemos muitas alegrias por aqui, foram choros de emoção, tivemos muitas orações de gratidão, horas parada só olhando ela dormir, comemorando cada nova descoberta”, escreveu a influenciadora.

Comemoração de 1 ano de Zuza 1 de 8

Apesar da emoção da maternidade, Rafa Kalimann ressaltou as abdicações e processos de aprendizado do processo como mãe pela primeira vez. “Tivemos aprendizados diários, medos e culpas profundas, uma recuperação em meio ao “caos” mais bem-vindo da minha vida. Sonhei tanto em viver isso e é muito maior do que eu poderia imaginar. Um tempo que tirei pra mim e pra ela, no off, respeitando esse processo e digerindo ele. O mês mais intenso da minha existência para fazer existir a pessoa mais importante da minha vida. Vida que não é mais a mesma (graças a Deus) porque encontrou o sentido que eu tanto esperei. O book é por ter me tornado a mamãe babona que não consegue escolher as fotos e prefere postar pra ela ver tudo depois”, finalizou.