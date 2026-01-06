Acesse sua conta
VEJA FOTOS: Nasce Zuza, primeira filha de Rafa Kalimann e Nattan

Bebê nasceu nesta terça-feira (6), em São Paulo, e teve o nome completo revelado em publicação conjunta nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 16:42

Nasce Zuza
Nasce Zuza Crédito: Reprodução

Nasceu Zuza, a primeira filha de Rafa Kalimann e do cantor Nattan. A bebê veio ao mundo nesta terça-feira (6), no Hospital e Maternidade São Luiz, em São Paulo. A chegada foi celebrada pelo casal com a publicação de um álbum de fotos que mostra bastidores do parto e os primeiros momentos com a filha.

Nos stories, Nattan contou que Zuza nasceu com 4 quilos. Em uma postagem conjunta no feed, os dois revelaram o nome completo da primogênita e marcaram a data do nascimento. “Zuza Helena Kalimann de Cesário ? 06/01/2026. O dia que será pra sempre”, escreveram.

Durante toda a gestação, Rafa e Nattan dividiram diferentes etapas com os seguidores, desde o anúncio da gravidez até o chá de bebê, que reuniu amigos próximos e familiares. As imagens do nascimento reforçaram a conexão criada com o público ao longo dos últimos meses.

Em entrevista recente ao gshow, Rafa falou sobre como estava vivendo a experiência da maternidade ainda durante a gravidez. “Estou amando maternar, estou amando gerar, estou amando esse momento. O começo foi mais turbulento, mais desafiador, mas agora está uma delícia”, contou a apresentadora, ao comentar também que os enjoos ficaram concentrados no início da gestação.

O relacionamento de Rafa Kalimann e Nattan começou em dezembro de 2024. Pouco tempo depois, o casal passou a morar junto em São Paulo e anunciou a gravidez em junho do ano passado, por meio de uma postagem conjunta nas redes sociais.

Na ocasião, Rafa emocionou os seguidores ao mostrar como contou a novidade ao cantor. Ela preparou um desafio em que os dois escreveriam cartas de amor um para o outro. A carta lida por Rafa foi escrita do ponto de vista do bebê. “Aqui vão uns fatos de quem, do futuro, metaforicamente falando, tem muito pra te contar”, dizia o início do texto. Ao final, ela revelou a gravidez com a frase: “Agora sou real e tô aqui, papai”.

Nattan reagiu emocionado, com a mão tremendo, ao perceber a revelação. O casal também compartilhou o primeiro ultrassom da bebê logo após o anúncio.

O primeiro encontro entre os dois aconteceu em 2018, quando Nattan pediu uma foto para Rafa. Anos depois, eles se reencontraram durante a edição de 2023 do Dança dos Famosos e mantiveram amizade até que, já solteiros, passaram a se aproximar de outra forma. Em entrevista ao gshow, Rafa contou que a relação evoluiu de maneira natural, sem um marco específico. “A gente já era muito parecido. Quando se viu diferente, decidiu ficar quietinho, junto”, relatou.

Com a chegada de Zuza, Rafa Kalimann e Nattan iniciam uma nova fase da vida a dois, agora como pais, celebrando publicamente um momento que vinha sendo aguardado desde o anúncio da gravidez e acompanhado de perto pelos fãs.

