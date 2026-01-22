Acesse sua conta
Mãe de Luciana Gimenez detona Rede TV! após demissão da filha: ‘Emissora podre’

Atriz Vera Gimenez usou rede social para desabafar e ainda destacou trajetória da apresentadora

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 23:22

Luciana Gimenez e Vera Gimenez
Luciana Gimenez e Vera Gimenez Crédito: Reprodução | Instagram

A demissão de Luciana Gimenez da Rede TV! pegou muitos de surpresa e vem rendendo assunto nas redes sociais e bastidores da emissora. A apresentadora que comandava o SuperPop foi demitida no dia 16 de janeiro.

A atriz Vera Gimenez, mãe de Luciana, usou o Threads, rede social vinculada ao Instagram, para criticar a emissora e a forma como o desligamento da apresentadora foi conduzido, especialmente após a exibição do último episódio do SuperPop, transmitido nesta quarta-feira (21).

“Sinceramente, quando vejo a RedeTV! passando o último programa que a Luciana fez para essa emissora podre, comandada por um gordo sem um pingo de consideração com uma funcionária de 25 anos, desejo que a falência venha logo”, escreveu.

Luciana Gimenez também publicou em suas redes sociais outro texto publicado pela mãe em tom de defesa. No texto, Vera relembra os 25 anos de dedicação da filha ao programa e destaca os sacrifícios pessoais feitos ao longo da trajetória. A atriz também menciona a perda de estrutura do programa nos últimos anos e afirma que Luciana manteve o compromisso com a atração apesar das dificuldades internas.

Na mesma mensagem, Vera elogia o engajamento da filha em pautas sociais, como a defesa de mulheres e da comunidade LGBTQIAPN+, ressaltando que a apresentadora deu visibilidade a pessoas e grupos socialmente e historicamente silenciados. Ao final do texto, ela afirma que, apesar da dor pela falta de reconhecimento recente, nada apagará a trajetória de Luciana construída ao longo de mais de duas décadas.

Quem substituirá Luciana Gimenez?

A Rede TV! já definiu quem ocupará provisoriamente o espaço deixado por Luciana. De acordo com informações do colunista Flávio Ricco, Simone Garuti deve assumir temporariamente a apresentação do SuperPop.

A apresentadora já faz parte do elenco da emissora e conhece a dinâmica do programa. O desligamento de Luciana foi oficializado na última sexta-feira, através de um comunicado conjunto divulgado pela emissora e pela apresentadora.

Pronunciamento de Luciana Gimenez

Luciana também se manifestou nas redes sociais sobre sua trajetória em frente ao SuperPop, desde quando recebeu o convite em 2001, quando estava em Nova York. “O coração aperta de saudade, mas a certeza é maior: fizemos a diferença.

Quebramos tabus de forma leve, despretensiosa e sempre com alegria”, diz um trecho. Confira post:

Luciana Gimenez

