'Estou me sentindo traída': Marciele desabafa com Maxiane após Paredão no BBB 26

Sister cai no choro na madrugada, conversa com Maxiane na Xepa

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 06:41

Marciele e Maxiane no BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo 

A madrugada foi de emoção no BBB 26. Pouco depois da Formação do Paredão, Marciele não conseguiu segurar o que estava sentindo e abriu o coração em uma conversa reservada com Maxiane, na cozinha da Xepa. O clima era de mágoa, frustração e, principalmente, decepção.

Visivelmente abalada, a dançarina confessou estar profundamente ferida com os rumos do jogo. "Estou magoada de verdade", disse Marciele, enquanto Maxiane concordava e refletia sobre decisões tomadas ao longo da semana. "Não era para ter contado, não era para ter falado", lamentou a influenciadora paraense, demonstrando arrependimento.

Tentando enxergar o copo meio cheio, Marciele ainda analisou a situação sob outro ângulo. "A gente não queria que as coisas viessem à tona? Então, veio tudo", comentou. Mesmo assim, o sentimento falou mais alto. "Eu estou me sentindo traída", reforçou a sister.

Maxiane, por sua vez, trouxe uma visão diferente do ocorrido. "Eu não me sinto traída, eu me sinto idiota", disparou, mostrando que o impacto do Paredão mexeu com ambas. Percebendo o estado emocional da amiga, a pernambucana sugeriu que elas encerrassem a conversa naquele momento e retomassem depois, com a cabeça mais fria.

Samira havia sido indicada durante uma dinâmica especial após um consenso entre Juliano Floss e Sol, decisão que veio depois de uma série de conflitos envolvendo a participante e ajudou a escancarar o desgaste dentro da casa.

Quarto Paredão do BBB 26

Babu, Sarah e Sol disputam quarto Paredão por Divulgação
Babu venceu prova do Líder por Divulgação
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
1 de 4
Babu, Sarah e Sol disputam quarto Paredão por Divulgação

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Sarah Andrade mira Solange e Marciele articula votos para proteger Samira no BBB 26

VÍDEO: Alberto Cowboy passa mal após se engasgar, fica sem respirar e recebe atendimento médico no BBB 26

Duelo de Risco no BBB 26: Samira vai ao Paredão após consenso entre Sol Vega e Juliano Floss

Rivais definidos no BBB 26: veja quem cada participante quer enfrentar no Paredão

Discussão entre Samira e Jordana no BBB 26 quase acaba em agressão após Duelo de Risco

Na formação oficial, Alberto Cowboy conquistou o colar do Anjo e garantiu a imunidade de Edilson. Já o líder Jonas não pensou duas vezes e indicou Babu, com quem já vinha acumulando embates. Na votação da casa, Sol acabou como a mais votada, somando 10 votos, enquanto Solange ficou logo atrás, com 9. Sarah foi parar na berlinda após o contragolpe puxado por Babu.

Com isso, Sarah, Samira e Sol enfrentaram a Prova Bate e Volta. Samira levou a melhor e escapou da eliminação, deixando o Paredão formado por Babu, Sarah e Sol.

Agora, a decisão está com você. Quem deve deixar o BBB 26? Vote aqui. 

Bbb tv Globo Globo Reality Show Reality bbb 26 big Brother Brasil

