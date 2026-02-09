'Estou me sentindo traída': Marciele desabafa com Maxiane após Paredão no BBB 26

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 06:41
A madrugada foi de emoção no BBB 26. Pouco depois da Formação do Paredão, Marciele não conseguiu segurar o que estava sentindo e abriu o coração em uma conversa reservada com Maxiane, na cozinha da Xepa. O clima era de mágoa, frustração e, principalmente, decepção.
Visivelmente abalada, a dançarina confessou estar profundamente ferida com os rumos do jogo. "Estou magoada de verdade", disse Marciele, enquanto Maxiane concordava e refletia sobre decisões tomadas ao longo da semana. "Não era para ter contado, não era para ter falado", lamentou a influenciadora paraense, demonstrando arrependimento.
Tentando enxergar o copo meio cheio, Marciele ainda analisou a situação sob outro ângulo. "A gente não queria que as coisas viessem à tona? Então, veio tudo", comentou. Mesmo assim, o sentimento falou mais alto. "Eu estou me sentindo traída", reforçou a sister.
Maxiane, por sua vez, trouxe uma visão diferente do ocorrido. "Eu não me sinto traída, eu me sinto idiota", disparou, mostrando que o impacto do Paredão mexeu com ambas. Percebendo o estado emocional da amiga, a pernambucana sugeriu que elas encerrassem a conversa naquele momento e retomassem depois, com a cabeça mais fria.
Samira havia sido indicada durante uma dinâmica especial após um consenso entre Juliano Floss e Sol, decisão que veio depois de uma série de conflitos envolvendo a participante e ajudou a escancarar o desgaste dentro da casa.
Quarto Paredão do BBB 26
Na formação oficial, Alberto Cowboy conquistou o colar do Anjo e garantiu a imunidade de Edilson. Já o líder Jonas não pensou duas vezes e indicou Babu, com quem já vinha acumulando embates. Na votação da casa, Sol acabou como a mais votada, somando 10 votos, enquanto Solange ficou logo atrás, com 9. Sarah foi parar na berlinda após o contragolpe puxado por Babu.
Com isso, Sarah, Samira e Sol enfrentaram a Prova Bate e Volta. Samira levou a melhor e escapou da eliminação, deixando o Paredão formado por Babu, Sarah e Sol.
