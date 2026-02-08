VÍDEO: Alberto Cowboy passa mal após se engasgar, fica sem respirar e recebe atendimento médico no BBB 26

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 08:56
Um susto marcou a noite deste sábado (7) no BBB 26. Alberto Cowboy passou mal após se engasgar enquanto se alimentava na cozinha da casa, ficou sem conseguir respirar e precisou receber atendimento médico da produção do programa. A situação causou apreensão entre os participantes.
O susto aconteceu pouco antes da final da Prova do Anjo, que o Veterano disputava com Ana Paula Renault. Após a realização das duas semifinais, em que os dois levaram a melhor sobre Edilson e Milena Lages, respectivamente, os brothers foram comer. No meio da refeição, porém, Cowboy começou a se engasgar. Ele demonstrou falta de ar, se levantou rapidamente e chegou a cair ajoelhado no chão da sala.
Alberto Cowboy (BBB 7 e 26)
Sem conseguir falar ou pedir ajuda, o Veterano foi amparado por Edilson Capetinha, Jonas Sulzbach e Babu Santana, que o conduziram até o confessionário para que a equipe médica assumisse o atendimento. Dummies que estavam na área externa também entraram na casa para auxiliar.
Enquanto Cowboy era atendido, Babu Santana tentou tranquilizar os colegas de confinamento: "Calma, deixa ele sozinho no confessionário. Já está sendo atendido". Em meio à tensão, a produção informou que Alberto estava bem e que retornaria em breve à casa.
Após receber atendimento, Cowboy voltou e explicou o que havia acontecido. Segundo ele, possui uma condição na glote que faz com que ela se feche automaticamente quando se engasga, causando a sensação de sufocamento. O brother afirmou que já passou por episódios semelhantes em outras ocasiões, inclusive no BBB 7, e disse que se trata de um problema de família.
"Tenho a glote muito sensível. Eu engasgo, minha glote fecha e demora um pouco para voltar", contou. "A minha família tem isso, a minha mãe dá dessas e a gente quase morre [de preocupação", completou. Alberto chegou a recusar que o médico Marcelo fizesse a manobra de Heimlich nele. Ele explicou que o movimento, que é usado para desobstruir alimentos alojados em lugares errados, apenas pioraria o seu caso. "Eu tenho que tossir, porque aí vai voltando aqui".
Pouco depois, Tadeu Schmidt questionou se o participante estava em condições de seguir na disputa da Prova do Anjo. Cowboy garantiu que sim e demonstrou vontade de continuar no jogo. "Quero vídeo da família", disse ele, antes de retornar à dinâmica. Ele levou a melhor contra Ana Paula Renault e se tornou o Anjo da semana.