Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

VÍDEO: Alberto Cowboy passa mal após se engasgar, fica sem respirar e recebe atendimento médico no BBB 26

Brother se engasgou na cozinha, foi levado ao confessionário e, após atendimento, explicou que tem uma condição na glote

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 08:56

Alberto Cowboy engasgou e chegou a cair no chão na sala do BBB 26
Alberto Cowboy engasgou e chegou a cair no chão na sala do BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

Um susto marcou a noite deste sábado (7) no BBB 26. Alberto Cowboy passou mal após se engasgar enquanto se alimentava na cozinha da casa, ficou sem conseguir respirar e precisou receber atendimento médico da produção do programa. A situação causou apreensão entre os participantes.

O susto aconteceu pouco antes da final da Prova do Anjo, que o Veterano disputava com Ana Paula Renault. Após a realização das duas semifinais, em que os dois levaram a melhor sobre Edilson e Milena Lages, respectivamente, os brothers foram comer. No meio da refeição, porém, Cowboy começou a se engasgar. Ele demonstrou falta de ar, se levantou rapidamente e chegou a cair ajoelhado no chão da sala.

Alberto Cowboy (BBB 7 e 26)

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Alberto Cowboy, do 'BBB 26', com a mulhe, Priscilla por Reprodução | Instagram
Alberto Cowboy colocou brothers na mira para o paredão por Reprodução | TV Globo
Alberto Cowboy é o primeiro líder do BBB 26 por Reprodução/Globoplay
Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Alberto Cowboy por Globoplay/Reprodução
BBB 26 - Alberto Cowboy (Paredão) por Divulgação
Alberto Cowboy por Divulgação
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy por Divulgação
Alberto Cowboy, do BBB 7 por Reprodução
Alberto Cowboy, do BBB 7 por Reprodução
A medalha de prata vai para Felipe Cobra, do BBB7. Em disputa contra Alberto Cowboy, ele teve a maior rejeição daquela edição do programa. O brother foi derrotado com 93% dos votos do público por Foto: TV Globo/Divulgação
Derrotado por Analy no paredão com 85% da rejeição popular, Alberto Cowboy não foi bem visto pelo público por se tornar inimigo de Diego Alemão, o vencedor do BBB7 por Foto: TV Globo/Divulgação
1 de 23
Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

Sem conseguir falar ou pedir ajuda, o Veterano foi amparado por Edilson Capetinha, Jonas Sulzbach e Babu Santana, que o conduziram até o confessionário para que a equipe médica assumisse o atendimento. Dummies que estavam na área externa também entraram na casa para auxiliar.

Enquanto Cowboy era atendido, Babu Santana tentou tranquilizar os colegas de confinamento: "Calma, deixa ele sozinho no confessionário. Já está sendo atendido". Em meio à tensão, a produção informou que Alberto estava bem e que retornaria em breve à casa.

Após receber atendimento, Cowboy voltou e explicou o que havia acontecido. Segundo ele, possui uma condição na glote que faz com que ela se feche automaticamente quando se engasga, causando a sensação de sufocamento. O brother afirmou que já passou por episódios semelhantes em outras ocasiões, inclusive no BBB 7, e disse que se trata de um problema de família.

"Tenho a glote muito sensível. Eu engasgo, minha glote fecha e demora um pouco para voltar", contou. "A minha família tem isso, a minha mãe dá dessas e a gente quase morre [de preocupação", completou. Alberto chegou a recusar que o médico Marcelo fizesse a manobra de Heimlich nele. Ele explicou que o movimento, que é usado para desobstruir alimentos alojados em lugares errados, apenas pioraria o seu caso. "Eu tenho que tossir, porque aí vai voltando aqui".

Pouco depois, Tadeu Schmidt questionou se o participante estava em condições de seguir na disputa da Prova do Anjo. Cowboy garantiu que sim e demonstrou vontade de continuar no jogo. "Quero vídeo da família", disse ele, antes de retornar à dinâmica. Ele levou a melhor contra Ana Paula Renault e se tornou o Anjo da semana.

Leia mais

Imagem - Duelo de Risco no BBB 26: Samira vai ao Paredão após consenso entre Sol Vega e Juliano Floss

Duelo de Risco no BBB 26: Samira vai ao Paredão após consenso entre Sol Vega e Juliano Floss

Imagem - Sabrina Sato, Virginia Fonseca, Lore Improta e mais: veja os looks dos famosos no Baile da Vogue 2026

Sabrina Sato, Virginia Fonseca, Lore Improta e mais: veja os looks dos famosos no Baile da Vogue 2026

Imagem - Músicas de ‘Coração Acelerado’ chegam as plataformas digitais; saiba quais

Músicas de ‘Coração Acelerado’ chegam as plataformas digitais; saiba quais

Tags:

Bbb Reality Show Reality bbb 26 Engasgo big Brother Brasil Bbb26 Alberto Cowboy

Mais recentes

Imagem - Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto

Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto
Imagem - Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026

Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026
Imagem - Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens