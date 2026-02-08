Acesse sua conta
A estrada mais bonita da Colômbia tem passeio perto de vulcão e rota na charneca

Rota atravessa uma das regiões mais preservadas da Colômbia e destaca a diversidade natural do país

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 11:00

Poucas estradas conseguem mudar completamente a percepção de uma viagem. Na Colômbia, uma rota em Tolima vem conquistando esse status ao unir natureza extrema e paisagens que parecem intocadas pelo tempo.

O percurso passa pelo entorno do vulcão Nevado del Ruiz, cruza campos de frailejones e leva até Murillo, um município que se destacou no cenário turístico internacional. Ao percorrê-la, fica claro que o trajeto não é um detalhe, mas o grande protagonista da experiência.

O turismo que cresce com a paisagem

O turismo colombiano alcançou números históricos em 2025, ultrapassando 10 milhões de visitantes estrangeiros. O avanço reflete investimentos culturais, eventos de grande porte e o reconhecimento da diversidade natural do país.

Nesse novo cenário, as estradas ganharam relevância. Muitas passaram a ser vistas como atrações por si só, revelando cenários que ajudam a explicar o interesse crescente pela Colômbia.

Entre elas, uma rota em Tolima se consolidou como símbolo dessa transformação. O caminho é lembrado não apenas pela beleza, mas pela sensação de imersão total na natureza.

Um caminho entre montanhas

Tolima reúne algumas das paisagens mais expressivas do território colombiano. Suas estradas atravessam regiões onde a presença humana é discreta e a natureza domina o horizonte.

A rota até Murillo exemplifica essa característica. O município ganhou projeção internacional, mas o percurso até lá é parte essencial da narrativa turística.

Durante a viagem, o cenário se modifica aos poucos. A vegetação acompanha a mudança de altitude e cria uma sequência visual que mantém o viajante conectado ao ambiente.

Frailejones e águas que acompanham

O trajeto parte de Manizales e segue rumo a Murillo. O ponto mais emblemático é a travessia do páramo que se estende ao redor do Nevado del Ruiz.

Os campos de frailejones se espalham pela paisagem, enquanto aves cruzam o céu com frequência, reforçando a sensação de estar em um território preservado.

Em alguns trechos, o rio Chinchiná surge como destaque, especialmente próximo ao charnecal de Letras. Suas águas irrigam regiões fundamentais para cidades vizinhas.

Muito além do destino final

Viajar por essa estrada é uma experiência que vai além do visual. Em Murillo, há diferentes formas de explorar a natureza ao redor, prolongando o contato com a paisagem.

Seguindo adiante até El Líbano, novas vistas surgem no horizonte. O percurso confirma que a Colômbia se revela melhor quando é descoberta de carro, sem pressa.

