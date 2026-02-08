A estrada mais bonita da Colômbia tem passeio perto de vulcão e rota na charneca

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 11:00
Poucas estradas conseguem mudar completamente a percepção de uma viagem. Na Colômbia, uma rota em Tolima vem conquistando esse status ao unir natureza extrema e paisagens que parecem intocadas pelo tempo.
O percurso passa pelo entorno do vulcão Nevado del Ruiz, cruza campos de frailejones e leva até Murillo, um município que se destacou no cenário turístico internacional. Ao percorrê-la, fica claro que o trajeto não é um detalhe, mas o grande protagonista da experiência.
Estrada na Colômbia
O turismo colombiano alcançou números históricos em 2025, ultrapassando 10 milhões de visitantes estrangeiros. O avanço reflete investimentos culturais, eventos de grande porte e o reconhecimento da diversidade natural do país.
Nesse novo cenário, as estradas ganharam relevância. Muitas passaram a ser vistas como atrações por si só, revelando cenários que ajudam a explicar o interesse crescente pela Colômbia.
Entre elas, uma rota em Tolima se consolidou como símbolo dessa transformação. O caminho é lembrado não apenas pela beleza, mas pela sensação de imersão total na natureza.
Tolima reúne algumas das paisagens mais expressivas do território colombiano. Suas estradas atravessam regiões onde a presença humana é discreta e a natureza domina o horizonte.
A rota até Murillo exemplifica essa característica. O município ganhou projeção internacional, mas o percurso até lá é parte essencial da narrativa turística.
Durante a viagem, o cenário se modifica aos poucos. A vegetação acompanha a mudança de altitude e cria uma sequência visual que mantém o viajante conectado ao ambiente.
O trajeto parte de Manizales e segue rumo a Murillo. O ponto mais emblemático é a travessia do páramo que se estende ao redor do Nevado del Ruiz.
Os campos de frailejones se espalham pela paisagem, enquanto aves cruzam o céu com frequência, reforçando a sensação de estar em um território preservado.
Em alguns trechos, o rio Chinchiná surge como destaque, especialmente próximo ao charnecal de Letras. Suas águas irrigam regiões fundamentais para cidades vizinhas.
Viajar por essa estrada é uma experiência que vai além do visual. Em Murillo, há diferentes formas de explorar a natureza ao redor, prolongando o contato com a paisagem.
Seguindo adiante até El Líbano, novas vistas surgem no horizonte. O percurso confirma que a Colômbia se revela melhor quando é descoberta de carro, sem pressa.