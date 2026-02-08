ASTROLOGIA

A sorte muda de mãos hoje (8 de fevereiro) e esses 4 signos entram em um fluxo raro de abundância

Um dia de decisões inesperadas, encontros certos e oportunidades que surgem do nada

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 13:00

Signos, dinheiro, loteria, prosperidade Crédito: Imagem gerada por IA

A partir de hoje, dia 8 de fevereiro, a vida começa a responder de forma diferente para alguns signos. Situações ligadas a dinheiro, apoio, oportunidades e soluções aparecem de maneira inesperada, quase como um teste de coragem. Nada vem mastigado, mas tudo carrega potencial real de crescimento. Quem percebe o sinal e se move, colhe. Quem hesita, observa a chance passar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Hoje, a abundância chega por meio de conversas, convites e conexões que você quase poderia ignorar. Uma troca aparentemente simples pode abrir portas importantes, especialmente se envolver colaboração ou ajuda mútua. Este é um dia em que perguntar, ouvir e se permitir aprender faz toda a diferença para destravar questões financeiras ou profissionais que estavam emperradas.

Dica cósmica: Não subestime o poder de uma conversa que começa sem grandes expectativas.

Câncer: O inesperado trabalha a seu favor hoje. Pessoas fora do seu círculo habitual surgem oferecendo apoio, ideias ou recursos exatamente quando você mais precisa. Pela primeira vez em muito tempo, você não é apenas quem cuida, mas quem recebe. Essa troca devolve confiança e mostra que você não precisa carregar tudo sozinho para prosperar.

Dica cósmica: Aceitar ajuda também é uma forma de prosperar.

Sagitário: Chega um ponto em que ignorar o problema não é mais uma opção, e hoje você escolhe enfrentar o que vinha causando desgaste e insegurança. A clareza que surge permite organizar prioridades e iniciar soluções práticas. O alívio vem junto com a sensação de retomar o controle, criando espaço para que a abundância volte a circular.

Dica cósmica: Nomear o problema é o primeiro passo para superá-lo.

Peixes: Um encerramento inesperado abre espaço para algo muito maior. Uma conversa, notícia ou decisão coloca fim a uma situação desgastante e, mesmo que gere emoções misturadas, traz alívio imediato. O que se perde hoje libera energia para novas oportunidades financeiras e emocionais, deixando claro que certos fechamentos são, na verdade, presentes disfarçados.

Dica cósmica: Confie que o que sai agora não poderia acompanhar você na próxima fase.