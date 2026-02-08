ASTROLOGIA

A sorte muda de lado e escolhe apenas 3 signos para viver uma virada que não tem volta nesta semana

Entre 9 e 15 de fevereiro, uma força invisível começa a agir em silêncio, abrindo caminhos e destravando destinos

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 05:00

Signos, anjo e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A sorte deixa de ser aleatória e passa a responder a quem está disposto a se comprometer com o próprio caminho. Entre 9 e 15 de fevereiro, três signos entram em uma fase especial, marcada por oportunidades que surgem no momento certo, decisões que mudam rotas e uma sensação clara de alinhamento com aquilo que precisa acontecer. Não é um golpe de sorte passageiro, mas o início de algo que tende a se sustentar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Uma mudança interna silenciosa redefine sua direção. Você passa a enxergar com mais nitidez o que faz sentido manter e o que precisa ser deixado para trás. Essa lucidez atrai a sorte certa, aquela que não vem como caos, mas como alinhamento. Caminhos se reorganizam, ideias ganham propósito e você se aproxima de uma versão mais autêntica da sua própria história.

Dica cósmica: Escute o desconforto, ele está mostrando exatamente para onde você precisa ir.

Câncer: A vida começa a ficar mais bonita de dentro para fora. Nesta semana, você se sente mais conectado com seus desejos, mais confiante nas próprias escolhas e, curiosamente, tudo ao redor responde a isso. Convites, propostas e oportunidades surgem de forma natural, quase como uma confirmação de que você está no caminho certo. A sorte vem quando você confia no processo e se permite viver algo maior do que havia planejado.

Dica cósmica: Confie no que te faz sentir em casa, mesmo que ainda não faça sentido para os outros.

Leão: Chegou a hora de levar seus sonhos a sério de uma vez por todas. A semana traz clareza, foco e a sensação de que não dá mais para adiar aquilo que você quer construir. Quando você assume o controle da própria trajetória, a sorte começa a se manifestar em decisões acertadas, apoios inesperados e avanços concretos. O que nasce agora tem potencial de durar.

Dica cósmica: Transforme vontade em ação prática e pare de esperar o momento perfeito.