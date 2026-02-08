REFORMA

ANTES e DEPOIS: casal reforma antiga garagem industrial e a transforma em casa dos sonhos

Entenda os detalhes financeiros da obra que transformou um galpão industrial em uma mansão familiar moderna

Começar uma grande reforma costuma assustar. Então, decidir transformar uma garagem industrial em uma casa confortável exige coragem e, principalmente, um bom planejamento financeiro. Foi o que fizeram Niamh e Brandon Coop. Os dois investiram pesado para criar um lar do zero em um antigo galpão em Derbyshire, no interior da Inglaterra.

O casal comprou o imóvel por 330 mil libras, o que equivale a aproximadamente 2,1 milhões de reais na cotação atual. No entanto, o valor da compra foi apenas o início de uma jornada de gastos e transformações radicais que os dois decidiram compartilhar nas redes sociais.

Para tornar o local habitável, eles já investiram 90 mil libras em reformas, cerca de 573 mil reais. O teto orçamentário para finalizar todo o projeto está fixado em torno de 200 mil libras para o casal britânico.

Estratégia e riscos na aquisição

Em primeiro lugar, o casal iniciou as obras antes mesmo de finalizar legalmente a aquisição do imóvel em 2025. Essa manobra foi considerada arriscada, mas necessária para acelerar a mudança para a nova residência.

Consequentemente, o esforço financeiro visava criar um ambiente que unisse a vida pessoal ao trabalho de Brandon. Ele utiliza o espaço para gerenciar sua empresa de motorhomes, otimizando o uso do terreno industrial comprado.

Além do valor da reforma, a manutenção de um pátio com capacidade para 50 carros exige atenção constante dos donos. Esse detalhe valoriza o imóvel, mantendo sua funcionalidade original integrada ao novo uso doméstico.

Valorização e infraestrutura completa

A reforma contemplou a construção de cinco quartos e áreas de lazer sofisticadas, como uma sauna interna. Tais melhorias aumentam significativamente o valor de mercado da propriedade, tornando-a um excelente investimento.

Igualmente importante foi a criação de uma sala de jogos e uma área externa ampla com jardim privativo. Esses elementos transformaram o galpão frio em uma casa aconchegante, ideal para o crescimento da filha do casal.

Dessa forma, o investimento total pode chegar a 1,27 milhão de reais apenas na parte das reformas estruturais. O casal acredita que o custo-benefício é positivo, considerando a exclusividade do projeto arquitetônico feito.

O futuro do empreendimento familiar

Brandon Coop planeja consolidar seu negócio de motorhomes dentro da própria residência nos próximos meses. Essa integração entre moradia e trabalho é uma tendência que ajuda a amortizar os custos de locação comercial.

Enquanto isso, Niamh continua registrando cada gasto e evolução da obra para seus seguidores nas redes sociais. A transparência sobre os custos atrai um público interessado em reformas reais e em gestão de orçamentos.