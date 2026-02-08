Acesse sua conta
ANTES e DEPOIS: casal reforma antiga garagem industrial e a transforma em casa dos sonhos

Entenda os detalhes financeiros da obra que transformou um galpão industrial em uma mansão familiar moderna

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 15:45

Casal reforma antiga garagem industrial e a transforma em casa dos sonhos Crédito: Foto: TikTok/@fearlessaliceblog_/Reprodução

Começar uma grande reforma costuma assustar. Então, decidir transformar uma garagem industrial em uma casa confortável exige coragem e, principalmente, um bom planejamento financeiro. Foi o que fizeram Niamh e Brandon Coop. Os dois investiram pesado para criar um lar do zero em um antigo galpão em Derbyshire, no interior da Inglaterra.

O casal comprou o imóvel por 330 mil libras, o que equivale a aproximadamente 2,1 milhões de reais na cotação atual. No entanto, o valor da compra foi apenas o início de uma jornada de gastos e transformações radicais que os dois decidiram compartilhar nas redes sociais.

Casal reforma antiga garagem industrial e a transforma em casa dos sonhos

Casal reforma antiga garagem industrial e a transforma em casa dos sonhos por Reprodução/TikTok/fearlessaliceblog_
Casal reforma antiga garagem industrial e a transforma em casa dos sonhos por Reprodução/TikTok/fearlessaliceblog_
Casal reforma antiga garagem industrial e a transforma em casa dos sonhos por Reprodução/TikTok/fearlessaliceblog_
Casal reforma antiga garagem industrial e a transforma em casa dos sonhos por Reprodução/TikTok/fearlessaliceblog_
Casal reforma antiga garagem industrial e a transforma em casa dos sonhos por Reprodução/TikTok/fearlessaliceblog_
Casal reforma antiga garagem industrial e a transforma em casa dos sonhos por Reprodução/TikTok/fearlessaliceblog_
1 de 6
Casal reforma antiga garagem industrial e a transforma em casa dos sonhos por Reprodução/TikTok/fearlessaliceblog_

Para tornar o local habitável, eles já investiram 90 mil libras em reformas, cerca de 573 mil reais. O teto orçamentário para finalizar todo o projeto está fixado em torno de 200 mil libras para o casal britânico.

Estratégia e riscos na aquisição

Em primeiro lugar, o casal iniciou as obras antes mesmo de finalizar legalmente a aquisição do imóvel em 2025. Essa manobra foi considerada arriscada, mas necessária para acelerar a mudança para a nova residência.

Consequentemente, o esforço financeiro visava criar um ambiente que unisse a vida pessoal ao trabalho de Brandon. Ele utiliza o espaço para gerenciar sua empresa de motorhomes, otimizando o uso do terreno industrial comprado.

Além do valor da reforma, a manutenção de um pátio com capacidade para 50 carros exige atenção constante dos donos. Esse detalhe valoriza o imóvel, mantendo sua funcionalidade original integrada ao novo uso doméstico.

Engenharia Civil, construção, obras e pedreiros

Engenharia Civil, construção, obras e pedreiros por Shutterstock
Engenharia Civil, construção, obras e pedreiros por Shutterstock
Engenharia Civil, construção, obras e pedreiros por Shutterstock
Engenharia Civil, construção, obras e pedreiros por Shutterstock
Engenharia Civil, construção, obras e pedreiros por Shutterstock
Engenharia Civil, construção, obras e pedreiros por Shutterstock
Engenharia Civil, construção, obras e pedreiros por Shutterstock
Engenharia Civil, construção, obras e pedreiros por Shutterstock
Engenharia Civil, construção, obras e pedreiros por Shutterstock
Engenharia Civil, construção, obras e pedreiros por Shutterstock
Engenharia Civil, construção, obras e pedreiros por Shutterstock
Engenharia Civil, construção, obras e pedreiros por Shutterstock
1 de 12
Engenharia Civil, construção, obras e pedreiros por Shutterstock

Valorização e infraestrutura completa

A reforma contemplou a construção de cinco quartos e áreas de lazer sofisticadas, como uma sauna interna. Tais melhorias aumentam significativamente o valor de mercado da propriedade, tornando-a um excelente investimento.

Igualmente importante foi a criação de uma sala de jogos e uma área externa ampla com jardim privativo. Esses elementos transformaram o galpão frio em uma casa aconchegante, ideal para o crescimento da filha do casal.

Dessa forma, o investimento total pode chegar a 1,27 milhão de reais apenas na parte das reformas estruturais. O casal acredita que o custo-benefício é positivo, considerando a exclusividade do projeto arquitetônico feito.

O futuro do empreendimento familiar

Brandon Coop planeja consolidar seu negócio de motorhomes dentro da própria residência nos próximos meses. Essa integração entre moradia e trabalho é uma tendência que ajuda a amortizar os custos de locação comercial.

Enquanto isso, Niamh continua registrando cada gasto e evolução da obra para seus seguidores nas redes sociais. A transparência sobre os custos atrai um público interessado em reformas reais e em gestão de orçamentos.

Em suma, a garagem industrial de Derbyshire é um exemplo de como o investimento imobiliário criativo pode render frutos. O casal segue focado em terminar a casa dos sonhos dentro do limite financeiro estabelecido.

Tags:

Reforma Reforma de Casa Inglaterra

