ANTES e DEPOIS: casal reforma antiga garagem industrial e a transforma em casa dos sonhos

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 15:45
Começar uma grande reforma costuma assustar. Então, decidir transformar uma garagem industrial em uma casa confortável exige coragem e, principalmente, um bom planejamento financeiro. Foi o que fizeram Niamh e Brandon Coop. Os dois investiram pesado para criar um lar do zero em um antigo galpão em Derbyshire, no interior da Inglaterra.
O casal comprou o imóvel por 330 mil libras, o que equivale a aproximadamente 2,1 milhões de reais na cotação atual. No entanto, o valor da compra foi apenas o início de uma jornada de gastos e transformações radicais que os dois decidiram compartilhar nas redes sociais.
Para tornar o local habitável, eles já investiram 90 mil libras em reformas, cerca de 573 mil reais. O teto orçamentário para finalizar todo o projeto está fixado em torno de 200 mil libras para o casal britânico.
Em primeiro lugar, o casal iniciou as obras antes mesmo de finalizar legalmente a aquisição do imóvel em 2025. Essa manobra foi considerada arriscada, mas necessária para acelerar a mudança para a nova residência.
Consequentemente, o esforço financeiro visava criar um ambiente que unisse a vida pessoal ao trabalho de Brandon. Ele utiliza o espaço para gerenciar sua empresa de motorhomes, otimizando o uso do terreno industrial comprado.
Além do valor da reforma, a manutenção de um pátio com capacidade para 50 carros exige atenção constante dos donos. Esse detalhe valoriza o imóvel, mantendo sua funcionalidade original integrada ao novo uso doméstico.
A reforma contemplou a construção de cinco quartos e áreas de lazer sofisticadas, como uma sauna interna. Tais melhorias aumentam significativamente o valor de mercado da propriedade, tornando-a um excelente investimento.
Igualmente importante foi a criação de uma sala de jogos e uma área externa ampla com jardim privativo. Esses elementos transformaram o galpão frio em uma casa aconchegante, ideal para o crescimento da filha do casal.
Dessa forma, o investimento total pode chegar a 1,27 milhão de reais apenas na parte das reformas estruturais. O casal acredita que o custo-benefício é positivo, considerando a exclusividade do projeto arquitetônico feito.
Brandon Coop planeja consolidar seu negócio de motorhomes dentro da própria residência nos próximos meses. Essa integração entre moradia e trabalho é uma tendência que ajuda a amortizar os custos de locação comercial.
Enquanto isso, Niamh continua registrando cada gasto e evolução da obra para seus seguidores nas redes sociais. A transparência sobre os custos atrai um público interessado em reformas reais e em gestão de orçamentos.
Em suma, a garagem industrial de Derbyshire é um exemplo de como o investimento imobiliário criativo pode render frutos. O casal segue focado em terminar a casa dos sonhos dentro do limite financeiro estabelecido.