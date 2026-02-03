Acesse sua conta
Cachoeira gigante com 4 km de queda é a maior já registrada pela Nasa em todo o sistema solar

Estudo da sonda MRO identifica paredões que abrigaram quedas d'água de 4 mil metros

  Agência Correio

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 08:00

Entenda como o relevo de Marte prova a existência de rios e mares no passado remoto
Entenda como o relevo de Marte prova a existência de rios e mares no passado remoto

A história de Marte está escrita em suas rochas e relevos monumentais. A Nasa diz ter encontrado evidências da maior cachoeira já registrada fora da Terra, com 4 mil metros de queda.

O fenômeno existiu em Echus Chasma, local marcado por abismos gigantescos e canais antigos.

Echus Chama

Fenômeno existiu em Echus Chasma, local marcado por abismos gigantescos e canais antigos

Mistérios de Marte revelados pela sonda MRO

A sonda Mars Reconnaissance Orbiter coletou os dados fundamentais para essa revelação científica. Seus instrumentos de alta resolução permitiram mapear os detalhes dos penhascos e das fendas marcianas.

Os resultados mostram uma estrutura geológica que supera qualquer cachoeira conhecida em nosso mundo. Além do mais, a descoberta destaca a importância da exploração contínua do planeta vizinho.

Provas líquidas no deserto marciano gelado

Embora o planeta seja árido hoje, as evidências apontam para um passado úmido e dinâmico. Geólogos detectaram erosões severas e minerais que só surgem na presença de muita água.

Tais elementos confirmam que correntes poderosas despencavam por paredões de escala colossal no passado. Assim, essa força hídrica foi a principal arquiteta das paisagens naturais da região.

Reconstruindo a história geológica

Os cientistas chegaram a essa conclusão unindo peças de um quebra-cabeça geológico complexo. Eles estudaram o formato das encostas e a distribuição dos sedimentos no fundo dos vales.

Essa análise minuciosa permitiu calcular o volume de água que passava por Echus Chasma. Por isso, a equipe de pesquisa afirma que o evento foi sem precedentes.

Clima quente e o futuro da exploração

A existência dessa queda d'água sugere que Marte desfrutou de períodos climáticos mais quentes. Esse cenário permitiu a manutenção de ciclos hidrológicos com rios e lagos abundantes.

Essas informações são vitais para compreender como o planeta se tornou tão seco. Contudo, as novas pistas continuam alimentando esperanças sobre a habitabilidade em tempos remotos.

Você também pode se interessar por saber que a Nasa anunciou a descoberta da manifestação terrestre em Marte e cientistas ficaram intrigados.

