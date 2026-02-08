ASTROLOGIA

O dia de hoje (8 de fevereiro) pede decisões sinceras e atitudes que não podem mais ser adiadas

Este domingo traz um clima de revelações internas, ajustes emocionais e escolhas que definem os próximos passos, mesmo que em silêncio

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 03:00

Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock

Hoje, domingo, dia 8 de fevereiro, não é sobre correr, provar ou agradar. É sobre perceber onde você está se forçando além do limite e onde já passou da hora de agir. O dia favorece conversas honestas, encerramentos necessários e pequenos gestos que mudam tudo.

Áries: Hoje você sente vontade de se posicionar com mais firmeza, mesmo em situações delicadas. Confie no seu impulso, mas escolha bem as palavras para não gerar atritos desnecessários.

Dica cósmica: Nem toda verdade precisa ser dita no calor do momento.

Touro: O domingo convida você a desacelerar e ouvir seus próprios sentimentos. Algo que vinha sendo ignorado pede atenção agora.

Dica cósmica: Respeitar seu tempo também é uma forma de força.

Gêmeos: Conversas ganham um peso diferente hoje. Uma troca simples pode trazer clareza sobre decisões futuras.

Dica cósmica: Escutar com presença muda completamente o rumo de um diálogo.

Câncer: Questões ligadas à segurança emocional e material ficam mais evidentes. Evite fugir do que precisa ser organizado.

Dica cósmica: Cuidar do básico fortalece tudo ao redor.

Leão: O dia destaca sua identidade e suas vontades reais. Não tente se encaixar onde você já não se reconhece.

Dica cósmica: Ser fiel a si mesma é mais importante do que ser aceita.

Virgem: Hoje pede introspecção e menos cobrança. Algumas respostas só aparecem quando você se permite pausar.

Dica cósmica: Silêncio também é movimento.

Libra: Relações ganham foco e pedem equilíbrio verdadeiro, não apenas aparência de harmonia.

Dica cósmica: Escolher a si mesma não significa romper, mas ajustar.

Escorpião: Assuntos mal resolvidos podem reaparecer, pedindo maturidade emocional. Enfrentar agora evita desgaste depois.

Dica cósmica: Coragem emocional liberta.

Sagitário: O domingo favorece reflexões sobre futuro e propósito. Um novo desejo começa a se desenhar.

Dica cósmica: Sonhar é importante, mas agir aos poucos torna real.

Capricórnio: Responsabilidades pesam mais hoje, mas também trazem clareza sobre prioridades.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido de uma vez.

Aquário: Mudanças internas pedem espaço. Evite decisões impulsivas e observe antes de agir.

Dica cósmica: Distância emocional ajuda a enxergar melhor.

Peixes: Sensibilidade em alta pode gerar confusão se você absorver demais o ambiente. Proteja sua energia.