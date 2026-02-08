Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste domingo (8) para transformar seu mês

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 05:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

O domingo chegou, mas não espere aquela preguiça comum. Hoje, 8 de fevereiro de 2026, a Lua segue sua jornada pelo signo de Escorpião, mantendo o clima de mistério e a intuição lá no alto. Sabe aquele "sexto sentido" que te avisa quando algo grande está para acontecer? Pois é, hoje ele é o seu melhor guia.

Enquanto o Sol em Aquário nos empurra para o novo, a energia escorpiana nos pede para olhar para dentro e desapegar do que já deu. É o dia perfeito para aquela conversa olho no olho, para entender seus desejos mais profundos e, claro, para escolher com sabedoria os números que podem mudar sua conta bancária. O segredo hoje é a coragem: quem encara as sombras, encontra o ouro. Confira o que os astros reservam para você:

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    • O domingo promete paixão absoluta. Se estiver acompanhado, aproveite a intensidade. Se estiver só, seu magnetismo está impossível de ignorar. Esqueça a burocracia e use sua intuição para traçar planos estratégicos para o futuro.
  • Números da Sorte: 9, 27, 45

  • Touro (21/04 a 20/05)
    • A Lua ilumina seu setor de parcerias, trazendo a chance de resolver mágoas antigas com muita transparência. Use o lazer para estar perto de aliados reais. No corpo, atenção aos rins; beba muita água e não carregue o peso do mundo nas costas.
  • Números da Sorte: 14, 32, 53

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    O amor hoje está nos pequenos detalhes do dia a dia. Mostrar cuidado com a rotina do outro será sua maior declaração. Aproveite a calma do domingo para organizar a agenda de amanhã; sua mente está ótima para encontrar eficiência.
  • Números da sorte: 5, 25, 40

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    Aproveite o embalo da Lua em um signo amigo. O dia é de puro romance e prazer. Sua criatividade está transbordando, e uma ideia brilhante para um projeto pessoal pode surgir enquanto você relaxa.
  • Números da sorte: 6, 18, 34

  • Leão (22/07 a 22/08)
    • Seu refúgio hoje é o seu casulo. Ficar em casa com quem você ama trará a segurança emocional que você tanto busca agora. Pense em como deixar seu lar mais confortável, pois sua base precisa estar sólida para você brilhar fora.
  • Números da sorte: 5, 23, 59

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Uma conversa profunda hoje tem o poder de mudar tudo para melhor. No trabalho ou estudos, sua mente investigativa está afiada; mergulhe em assuntos que te fascinam.
  • Números da sorte: 4, 22, 48

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

  • Libra (23/09 a 22/10)
    A segurança hoje vale mais que qualquer aventura. Valorize a lealdade e quem está sempre ao seu lado. É um bom momento para avaliar o que é essencial para o seu sustento e como valorizar seus talentos.
  • Números da sorte: 3, 20, 37

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Com a Lua no seu signo, suas emoções e seu magnetismo estão no auge. Siga o que o seu coração dita, pois hoje sua vontade é a lei. Use esse poder com sabedoria para focar nos seus objetivos pessoais.
  • Números da sorte: 2, 11, 56

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    O domingo pede um tempo para você. O silêncio e a meditação serão mais atraentes do que grandes festas. Planeje seus próximos passos em segredo; nem tudo precisa ser compartilhado agora.
  • Números da sorte: 10, 28, 44

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Amigos que são como família ganham destaque especial. No lado prático, pense em como suas habilidades podem ajudar projetos coletivos. Conectar-se com pessoas queridas vai fortalecer seu ânimo.
  • Números da sorte: 12, 28, 59

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
1 de 13
A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    Suas metas de carreira não saem da cabeça, mesmo sendo domingo. Use a intuição apurada de hoje para enxergar aquelas oportunidades que ninguém mais vê. Só não esqueça de dar atenção a quem te apoia nos bastidores.
  • Números da sorte: 9, 29, 48

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    A Lua em signo amigo favorece a expansão e novos horizontes. Que tal um passeio diferente com o par? Sua visão de mundo está mais sábia e profunda hoje.
  • Números da sorte: 8, 24, 42

