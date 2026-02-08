Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste domingo (8) para transformar seu mês

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 05:00
O domingo chegou, mas não espere aquela preguiça comum. Hoje, 8 de fevereiro de 2026, a Lua segue sua jornada pelo signo de Escorpião, mantendo o clima de mistério e a intuição lá no alto. Sabe aquele "sexto sentido" que te avisa quando algo grande está para acontecer? Pois é, hoje ele é o seu melhor guia.
Enquanto o Sol em Aquário nos empurra para o novo, a energia escorpiana nos pede para olhar para dentro e desapegar do que já deu. É o dia perfeito para aquela conversa olho no olho, para entender seus desejos mais profundos e, claro, para escolher com sabedoria os números que podem mudar sua conta bancária. O segredo hoje é a coragem: quem encara as sombras, encontra o ouro. Confira o que os astros reservam para você:
