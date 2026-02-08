Cor e número da sorte de hoje (8 de fevereiro): os signos entendem o que merece continuidade e o que já pode ficar para trás

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 09:00
O dia de hoje, domingo, 8 de fevereiro, é ideal para avaliar relações, hábitos e planos que já não fazem mais sentido. Menos cobrança e mais honestidade consigo mesmo tornam tudo mais leve. As cores e números da sorte ajudam a sustentar clareza e tranquilidade.
Áries: O domingo pede descanso emocional. Evitar discussões ajuda a preservar relações importantes.
Cor da sorte: Azul claro
Número da sorte: 9
Touro: O dia favorece momentos simples e prazerosos. Valorizar pequenas conquistas traz satisfação real.
Cor da sorte: Verde claro
Número da sorte: 6
Gêmeos: Reflexões sobre o futuro ganham força. Conversas sinceras ajudam a alinhar expectativas.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 3
Câncer: O domingo favorece reconexões emocionais. Ouvir seu coração ajuda a tomar decisões mais acertadas.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 2
Leão: Soltar o controle traz mais leveza ao dia. Nem tudo precisa ser resolvido agora.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 19
Virgem: O domingo pede menos análise e mais descanso. Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar das tarefas.
Cor da sorte: Azul pastel
Número da sorte: 12
Libra: Relações ganham destaque e pedem equilíbrio. Escolher a paz é mais importante do que ter razão.
Cor da sorte: Nude
Número da sorte: 8
Escorpião: O dia favorece encerramentos silenciosos e necessários. Respeitar seus sentimentos evita sobrecarga emocional.
Cor da sorte: Preto
Número da sorte: 13
Sagitário: O domingo pede desaceleração e menos expectativas externas. Fazer algo por prazer renova o ânimo.
Cor da sorte: Verde oliva
Número da sorte: 5
Capricórnio: Refletir sobre metas futuras ajuda a ganhar clareza. O descanso também faz parte do progresso.
Cor da sorte: Azul petróleo
Número da sorte: 4
Aquário: O dia favorece conversas sinceras e reconexões. Ouvir o outro com atenção muda o clima.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 7
Peixes: Sensibilidade em alta pede mais autocuidado. Estar em ambientes tranquilos faz bem.
Cor da sorte: Lavanda
Número da sorte: 11