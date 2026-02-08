Acesse sua conta
Cor e número da sorte de hoje (8 de fevereiro): os signos entendem o que merece continuidade e o que já pode ficar para trás

O domingo traz reflexões importantes, favorecendo encerramentos emocionais e decisões que aliviam a mente

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 09:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O dia de hoje, domingo, 8 de fevereiro, é ideal para avaliar relações, hábitos e planos que já não fazem mais sentido. Menos cobrança e mais honestidade consigo mesmo tornam tudo mais leve. As cores e números da sorte ajudam a sustentar clareza e tranquilidade.

Áries: O domingo pede descanso emocional. Evitar discussões ajuda a preservar relações importantes.

Cor da sorte: Azul claro

Número da sorte: 9

Touro: O dia favorece momentos simples e prazerosos. Valorizar pequenas conquistas traz satisfação real.

Cor da sorte: Verde claro

Número da sorte: 6

Gêmeos: Reflexões sobre o futuro ganham força. Conversas sinceras ajudam a alinhar expectativas.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

Câncer: O domingo favorece reconexões emocionais. Ouvir seu coração ajuda a tomar decisões mais acertadas.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 2

Leão: Soltar o controle traz mais leveza ao dia. Nem tudo precisa ser resolvido agora.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 19

Virgem: O domingo pede menos análise e mais descanso. Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar das tarefas.

Cor da sorte: Azul pastel

Número da sorte: 12

Libra: Relações ganham destaque e pedem equilíbrio. Escolher a paz é mais importante do que ter razão.

Cor da sorte: Nude

Número da sorte: 8

Escorpião: O dia favorece encerramentos silenciosos e necessários. Respeitar seus sentimentos evita sobrecarga emocional.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 13

Sagitário: O domingo pede desaceleração e menos expectativas externas. Fazer algo por prazer renova o ânimo.

Cor da sorte: Verde oliva

Número da sorte: 5

Capricórnio: Refletir sobre metas futuras ajuda a ganhar clareza. O descanso também faz parte do progresso.

Cor da sorte: Azul petróleo

Número da sorte: 4

Aquário: O dia favorece conversas sinceras e reconexões. Ouvir o outro com atenção muda o clima.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 7

Peixes: Sensibilidade em alta pede mais autocuidado. Estar em ambientes tranquilos faz bem.

Cor da sorte: Lavanda

Número da sorte: 11

