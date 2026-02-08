BBB 26

Duelo de Risco no BBB 26: Samira vai ao Paredão após consenso entre Sol Vega e Juliano Floss

Dinâmica inédita apresentada por Tadeu Schmidt definiu a formação do quarto Paredão na noite deste sábado (7)

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 08:32

O Duelo de Risco movimentou a noite deste sábado (7) no BBB 26 e terminou com Samira emparedada. A sister foi indicada ao 4º Paredão da temporada após Sol Vega e Juliano Floss entrarem em consenso durante a dinâmica inédita anunciada por Tadeu Schmidt ao vivo.

O movimento começou a ser desenhado na sexta-feira (6), durante o Sincerinho, quando os participantes apontaram quem gostariam de enfrentar em um eventual Paredão. Já no programa deste sábado, o líder Jonas Sulzbach sorteou uma pessoa para a atividade. Ele tirou Sol Vega, que tinha escolhido Juliano Floss para encarar em um Paredão.

Os dois foram levados a espaços separados da casa: Sol ficou em uma sala isolada, enquanto Juliano seguiu para o Confessionário. Cada um recebeu duas cartas, uma com a palavra “Imunidade” e outra com a frase “Nós indicamos”. As escolhas determinariam o destino da dupla.

Caso ambos escolhessem “Imunidade”, os dois iriam diretamente para o Paredão. Se um optasse por “Imunidade” e o outro por “Nós indicamos”, quem escolheu imunidade ficaria protegido, enquanto o outro seria emparedado. Já se os dois escolhessem “Nós indicamos”, precisariam entrar em consenso para indicar um terceiro participante à berlinda.

Sol Vega e Juliano Floss escolheram a carta “Nós indicamos”. Mesmo em lados opostos no jogo desde o início da temporada, os dois chegaram a um acordo e indicaram Samira ao Paredão. A confirmação foi anunciada por Tadeu Schmidt após o retorno da dupla à sala.

Ao saber da decisão, Samira confrontou Sol e Juliano e, em seguida, foi para o Quarto Sonho de Voar, onde caiu no choro e foi consolada por outros participantes.