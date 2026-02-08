Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Superação e conquistas: 3 signos viverão uma grande virada a partir de hoje (08 de fevereiro)

A renovação e a energia vital estarão em alta

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 11:00

Horóscopo, zodíaco e signos
Horóscopo, zodíaco e signos Crédito: SHUTTERSTOCK

Hoje será um momento de virada na vida de três signos que conquistarão o que tanto tem almejado com esforço, disciplina e escolhas conscientes. A energia do dia favorece o reconhecimento profissional, um grande ganho na vida financeira e até uma mudança de carreira almejada. 

Este será o início de um caminho mais próspero, que trará a paz de saber que tudo foi merecido e plantado com muita constância e paciência. Os astros enxergarão tudo isso e finalmente proporcionarão os dias de glória, depois de tanta guerra e sofrimento pessoal. 

Signos do Zodíaco

Áries por Canva
Touro por Canva
Gêmeos por Canva
Câncer por Reprodução
Leão por Canva
Virgem por Canva
Escorpião por Canva
Sagitário por Canva
Libra por Canva
Aquário por Canva
Capricórnio por Canva
Peixes por Canva
1 de 12
Áries por Canva

Áries

Uma onda de energia positiva, nesta semana, trará autoconfiança e coragem para concretizar mudanças e dar uma virada de chave no lifestyle ou na carreira. Guarde as boas lembranças das experiências vividas e encerre uma parceria ou atividade profissional. O clima será de empolgação com novos projetos. Poder de conquista em alta.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

Gêmeos

Atividades de grupo ganharão impulso nesta semana, que trará novidades de trabalho, correria e abertura de um novo caminho profissional. A vida social ficará animada, reúna amigos e expanda sua rede! Muitas coisas novas chegarão trazendo ânimo e boas companhias. 

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
1 de 5
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução

Câncer

Jogue a autoestima para cima e movimente as relações nesta semana. Será um ótimo período para planejar as férias ou para se conectar com a espiritualidade e atrair coisas boas para a sua vida. Cuide da energia, da saúde física e mental. Sonhos poderão se realizar e dar um sabor intenso à vida, se reinvente!

As cores de cada signo | Câncer: prata

Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
1 de 5
Câncer: prata por Reprodução

Leia mais

Imagem - Mercúrio retrógrado traz dinheiro e prosperidade para 3 signos esta semana

Mercúrio retrógrado traz dinheiro e prosperidade para 3 signos esta semana

Imagem - Para 3 signos uma nova fonte de renda está na cara, mas eles não veem; saiba o que é

Para 3 signos uma nova fonte de renda está na cara, mas eles não veem; saiba o que é

Imagem - Benção à vista: 3 signos vão receber um aumento ainda em 2025

Benção à vista: 3 signos vão receber um aumento ainda em 2025

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Anjo

Mais recentes

Imagem - Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto

Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto
Imagem - Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026

Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026
Imagem - Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens