ASTROLOGIA

Superação e conquistas: 3 signos viverão uma grande virada a partir de hoje (08 de fevereiro)

A renovação e a energia vital estarão em alta

Fernanda Varela

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 11:00

Horóscopo, zodíaco e signos Crédito: SHUTTERSTOCK

Hoje será um momento de virada na vida de três signos que conquistarão o que tanto tem almejado com esforço, disciplina e escolhas conscientes. A energia do dia favorece o reconhecimento profissional, um grande ganho na vida financeira e até uma mudança de carreira almejada.

Este será o início de um caminho mais próspero, que trará a paz de saber que tudo foi merecido e plantado com muita constância e paciência. Os astros enxergarão tudo isso e finalmente proporcionarão os dias de glória, depois de tanta guerra e sofrimento pessoal.

Signos do Zodíaco 1 de 12

Áries

Uma onda de energia positiva, nesta semana, trará autoconfiança e coragem para concretizar mudanças e dar uma virada de chave no lifestyle ou na carreira. Guarde as boas lembranças das experiências vividas e encerre uma parceria ou atividade profissional. O clima será de empolgação com novos projetos. Poder de conquista em alta.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão 1 de 5

Gêmeos

Atividades de grupo ganharão impulso nesta semana, que trará novidades de trabalho, correria e abertura de um novo caminho profissional. A vida social ficará animada, reúna amigos e expanda sua rede! Muitas coisas novas chegarão trazendo ânimo e boas companhias.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado 1 de 5

Câncer

Jogue a autoestima para cima e movimente as relações nesta semana. Será um ótimo período para planejar as férias ou para se conectar com a espiritualidade e atrair coisas boas para a sua vida. Cuide da energia, da saúde física e mental. Sonhos poderão se realizar e dar um sabor intenso à vida, se reinvente!