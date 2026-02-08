Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virginia Fonseca passa perrengue no Baile da Vogue e deixa festa mais cedo: 'Morrendo de vergonha'

Influenciadora usou as redes sociais para desabafar e relatou desconforto com o figurino

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 10:04

Virginia Fonseca no Baile da Vogue
Virginia Fonseca no Baile da Vogue Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca, de 26 anos, passou por um perrengue com a fantasia escolhida para o Baile da Vogue, na madrugada deste domingo (8), e acabou deixando a festa antes do previsto. A influenciadora escolheu um look todo vazado, mas o figurino começou a descolar durante o evento.

A rainha de bateria da Grande Rio chegou ao local por volta das 22h30 e fez uma entrada chamativa ao lado de Jayder Soares, presidente da escola de samba de Duque de Caxias. No entanto, surpreendeu os seguidores ao aparecer já em casa por volta da 1h da manhã. Ela explicou o motivo da saída antecipada.

Virginia Fonseca no Baile da Vogue

Virginia Fonseca no Baile da Vogue por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Baile da Vogue por Webert Belicio/Agnews
Virginia Fonseca no Baile da Vogue por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Baile da Vogue por Webert Belicio/Agnews
Virginia Fonseca no Baile da Vogue por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Baile da Vogue por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Baile da Vogue por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Baile da Vogue por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Baile da Vogue por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Baile da Vogue por Reprodução/Instagram
1 de 10
Virginia Fonseca no Baile da Vogue por Reprodução/Instagram

Segundo ela, o incômodo começou ainda durante a festa. "Eu vim me desmontando no caminho. Abri o vestido, fui tirando o cabelo, grampo, tudo que eu tinha para tirar, eu tirei. Tava me incomodando. E eu queria ter ficado mais, só que vocês não têm noção do meu vestido", relatou. A influenciadora contou que levou duas roupas para o evento: uma para chegar com a Grande Rio e outra para subir no palco e sambar com a bateria da escola.

Apesar da empolgação inicial, Virginia admitiu ter ficado constrangida com o visual transparente ao perceber o movimento intenso do evento. "Cheguei lá, estava lotado. Falei assim: 'Eu não vou subir no palco porque eu estou morrendo de vergonha'. Mas eu ia assistir, óbvio. Cheguei para assistir, na hora que eu cheguei, a primeira coisa que a diretora faz é me chamar no palco", contou.

Baile da Vogue 2026

Sabrina Sato no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Lore Improta chega no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Virgínia Fonseca no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Taís Araújo no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Fátima Bernardes e Túlio Gadelha no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Grazi Massafera no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Jade Picon no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Tici Pinheiro no Baile da Vogue por Natália Rampinelli/AgNews
Sheron Menezzes no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Mel Maia no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Gracyanne Barbosa no Baile da Vogue por Natália Rampinelli/AgNews
João Silva chega acompanhado de Aninha Nóbrega no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Valentina e Déborah Secco se encontram no Baile da Vogue por Natália Rampinelli/AgNews
Agatha Moreira e Rodrigo Simas prontos para o Baile da Vogue por Leo Franco/AgNews
Duda Freire no Baile da Vogue por Natália Rampinelli/AgNews
Déborah Secco no tapete vermelho do Baile da Vogue por Natália Rampinelli/AgNews
Didi Wagner no Baile da Vogue por Natália Rampinelli/AgNews
Fran Freduzeski no Baile da Vogue por Natália Rampinelli/AgNews
Nah Cardoso no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Mayara Lima no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Duda Reis no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Isabelle Nogueira no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Tati Machado no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Milton Cunha no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Flavia Viana no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Rainer Cadete no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Aline Gotschalg e Fernando Medeiros no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Mateus Verdelho e Shantal Verdelho no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Erika Januza no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Gabriela Loran no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Mariana Goldfarb no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Juliette no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Valentina Herszage no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Isabelli Fontana no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Daniela Sarahyba no Baile da Vogue por Natália Rampinelli/AgNews
Antônia Moraes no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Jaqueline Grohalski no Baile da Vogue por Natália Rampinelli/AgNews
Rica de Marré aposta na La Ursa em releitura fashion no Baile da Vogue por Leo Franco/AgNews
Alice Carvalho (do filme O Agente Secreto), posa em suite do Copacabana Palace momentos antes de chegar no baile da Vogue por Leo Franco/AgNews
Gabriela Versiani no Baile da Vogue por Natália Rampinelli/AgNews
Cleo no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Thaynara OG no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Ana Moraes no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Allan Souza Lima no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Vanessa Lopes no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Mari Gonzalez no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Giovanna Cordeiro no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Cintia Dicker no Baile da Vogue por Natália Rampinelli/AgNews
Alane Dias no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Luciana Gimenez no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Monique Alfradique no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Bianca Andrade, a Boca Rosa, no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Lívia Silva no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Roberta Close chega para o Baile da Vogue por Leo Franco/AgNews
Thales Bretas no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Cris Vianna no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews
Grazi Massafera retorna ao baile da Vogue após 10 anos de ausência por Leo Franco/AgNews
1 de 57
Sabrina Sato no Baile da Vogue 2026 por Webert Belicio/Agnews

O problema se agravou depois que ela começou a dançar com mais intensidade. "Quando eu subi, eu tava descendo até o chão, pulando. Aí o vestido não queria mais tampar meu peito. O vestido tava correndo para o lado assim, saindo, sabe?", apontou. A influenciadora chegou a pedir que sua equipe levasse o segundo figurino para uma troca, mas a mala com a roupa já havia sido colocada na van.

Sem alternativa, Virginia decidiu ir embora. "Falei: 'deixa para lá, então.' Vim embora, tenho que descansar, porque hoje a gente tem ensaio técnico. Foi até bom também chegar mais cedo. Porque aí eu consigo dormir, consigo acordar amanhã em paz. Fazer as coisas que eu tenho que fazer, ensaiar com o costeiro", disse. "Mas eu queria ter ficado mais, estava muito bom. Muito legal".

O visual escolhido para o baile marcou também a estreia do novo look de Virginia, resultado de mais de 14 horas de preparação em um salão de beleza. A influenciadora chegou a ficar longe das redes sociais durante o sábado para manter mistério sobre a transformação, revelada no evento como uma homenagem ao caboclo de lança, elemento do samba-enredo da Grande Rio.

A aparição acontece em meio à nova fase da influenciadora, que tem se dedicado a aulas de samba e compromissos com a escola de Duque de Caxias, onde desfilará como rainha de bateria no próximo Carnaval.

Leia mais

Imagem - VÍDEO: Alberto Cowboy passa mal após se engasgar, fica sem respirar e recebe atendimento médico no BBB 26

VÍDEO: Alberto Cowboy passa mal após se engasgar, fica sem respirar e recebe atendimento médico no BBB 26

Imagem - Duelo de Risco no BBB 26: Samira vai ao Paredão após consenso entre Sol Vega e Juliano Floss

Duelo de Risco no BBB 26: Samira vai ao Paredão após consenso entre Sol Vega e Juliano Floss

Imagem - Sabrina Sato, Virginia Fonseca, Lore Improta e mais: veja os looks dos famosos no Baile da Vogue 2026

Sabrina Sato, Virginia Fonseca, Lore Improta e mais: veja os looks dos famosos no Baile da Vogue 2026

Tags:

Virginia Perrengue Virginia Fonseca Famosos Baile da Vogue

Mais recentes

Imagem - Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto

Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto
Imagem - Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026

Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026
Imagem - Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens