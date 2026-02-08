FAMOSOS

Virginia Fonseca passa perrengue no Baile da Vogue e deixa festa mais cedo: 'Morrendo de vergonha'

Influenciadora usou as redes sociais para desabafar e relatou desconforto com o figurino

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 10:04

Virginia Fonseca no Baile da Vogue Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca, de 26 anos, passou por um perrengue com a fantasia escolhida para o Baile da Vogue, na madrugada deste domingo (8), e acabou deixando a festa antes do previsto. A influenciadora escolheu um look todo vazado, mas o figurino começou a descolar durante o evento.

A rainha de bateria da Grande Rio chegou ao local por volta das 22h30 e fez uma entrada chamativa ao lado de Jayder Soares, presidente da escola de samba de Duque de Caxias. No entanto, surpreendeu os seguidores ao aparecer já em casa por volta da 1h da manhã. Ela explicou o motivo da saída antecipada.

Segundo ela, o incômodo começou ainda durante a festa. "Eu vim me desmontando no caminho. Abri o vestido, fui tirando o cabelo, grampo, tudo que eu tinha para tirar, eu tirei. Tava me incomodando. E eu queria ter ficado mais, só que vocês não têm noção do meu vestido", relatou. A influenciadora contou que levou duas roupas para o evento: uma para chegar com a Grande Rio e outra para subir no palco e sambar com a bateria da escola.

Apesar da empolgação inicial, Virginia admitiu ter ficado constrangida com o visual transparente ao perceber o movimento intenso do evento. "Cheguei lá, estava lotado. Falei assim: 'Eu não vou subir no palco porque eu estou morrendo de vergonha'. Mas eu ia assistir, óbvio. Cheguei para assistir, na hora que eu cheguei, a primeira coisa que a diretora faz é me chamar no palco", contou.

O problema se agravou depois que ela começou a dançar com mais intensidade. "Quando eu subi, eu tava descendo até o chão, pulando. Aí o vestido não queria mais tampar meu peito. O vestido tava correndo para o lado assim, saindo, sabe?", apontou. A influenciadora chegou a pedir que sua equipe levasse o segundo figurino para uma troca, mas a mala com a roupa já havia sido colocada na van.

Sem alternativa, Virginia decidiu ir embora. "Falei: 'deixa para lá, então.' Vim embora, tenho que descansar, porque hoje a gente tem ensaio técnico. Foi até bom também chegar mais cedo. Porque aí eu consigo dormir, consigo acordar amanhã em paz. Fazer as coisas que eu tenho que fazer, ensaiar com o costeiro", disse. "Mas eu queria ter ficado mais, estava muito bom. Muito legal".

O visual escolhido para o baile marcou também a estreia do novo look de Virginia, resultado de mais de 14 horas de preparação em um salão de beleza. A influenciadora chegou a ficar longe das redes sociais durante o sábado para manter mistério sobre a transformação, revelada no evento como uma homenagem ao caboclo de lança, elemento do samba-enredo da Grande Rio.