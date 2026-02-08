Acesse sua conta
Amiga lamenta saudade de Preta Gil e relembra o Bloco da Preta: 'Era para ser hoje'

Desfile marcou o Carnaval carioca por 16 anos, desde 2009, no Centro do Rio de Janeiro

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 13:31

Preta Gil esteve à frente do Bloco da Preta por mais de 10 anos
Preta Gil esteve à frente do Bloco da Preta por mais de 10 anos

Uma das melhores amigas de Preta Gil (1974-2025), Malu Barbosa usou as redes sociais neste domingo (8) para falar sobre a saudade da cantora. Ela lembrou que, nesta data, deveria acontecer mais uma edição do Bloco da Preta, que marcou o Carnaval carioca por 16 anos, desde 2009, no Centro do Rio de Janeiro. O desfile foi cancelado após a morte da artista.

A empresária publicou um vídeo de Preta Gil em cima do trio elétrico, animando os foliões ao som de "Tempo de Alegria", de Ivete Sangalo. Na legenda, Malu desabafou sobre a ausência da amiga. "Todos os dias são difíceis, mas tem uns piores! A saudade aperta! Era para ser hoje… nosso dia do Bloco da Preta. Que saudade dela. Hoje acordei pensando nela e nos planos que tínhamos", escreveu.

"Quero agradecer as mensagens de carinho e todas as homenagens. Ela merece cada minuto dedicado as lembranças", completou.

A página oficial do bloco também prestou homenagem à cantora e relembrou os Carnavais de Preta. "Hoje seria dia do tradicional desfile do Bloco da Preta. O dia em que o gigante tomaria as ruas do Rio e faria o coração da cidade bater mais forte", diz o texto.

"Não tem como não se emocionar ao relembrar a nossa história, marcada por tantos momentos emblemáticos vividos ao lado dos foliões. Preta sempre foi feita de encontros e conexões. Um sinônimo pulsante do Carnaval. O nosso coração também é feito desses sentimentos", finaliza.

Malu Barbosa desabafa sobre saudade de Preta Gil
Malu Barbosa desabafa sobre saudade de Preta Gil

Preta Gil morreu aos 50 anos, no dia 20 de julho, enquanto estava em Nova York, onde realizava tratamento contra um câncer colorretal diagnosticado em janeiro de 2023. A doença chegou a entrar em remissão no final do mesmo ano, mas retornou em agosto de 2024, com metástases em diferentes partes do corpo.

