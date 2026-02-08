SAUDOSA

Amiga lamenta saudade de Preta Gil e relembra o Bloco da Preta: 'Era para ser hoje'

Desfile marcou o Carnaval carioca por 16 anos, desde 2009, no Centro do Rio de Janeiro

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 13:31

Preta Gil esteve à frente do Bloco da Preta por mais de 10 anos Crédito: Reprodução

Uma das melhores amigas de Preta Gil (1974-2025), Malu Barbosa usou as redes sociais neste domingo (8) para falar sobre a saudade da cantora. Ela lembrou que, nesta data, deveria acontecer mais uma edição do Bloco da Preta, que marcou o Carnaval carioca por 16 anos, desde 2009, no Centro do Rio de Janeiro. O desfile foi cancelado após a morte da artista.

A empresária publicou um vídeo de Preta Gil em cima do trio elétrico, animando os foliões ao som de "Tempo de Alegria", de Ivete Sangalo. Na legenda, Malu desabafou sobre a ausência da amiga. "Todos os dias são difíceis, mas tem uns piores! A saudade aperta! Era para ser hoje… nosso dia do Bloco da Preta. Que saudade dela. Hoje acordei pensando nela e nos planos que tínhamos", escreveu.

"Quero agradecer as mensagens de carinho e todas as homenagens. Ela merece cada minuto dedicado as lembranças", completou.

A página oficial do bloco também prestou homenagem à cantora e relembrou os Carnavais de Preta. "Hoje seria dia do tradicional desfile do Bloco da Preta. O dia em que o gigante tomaria as ruas do Rio e faria o coração da cidade bater mais forte", diz o texto.

"Não tem como não se emocionar ao relembrar a nossa história, marcada por tantos momentos emblemáticos vividos ao lado dos foliões. Preta sempre foi feita de encontros e conexões. Um sinônimo pulsante do Carnaval. O nosso coração também é feito desses sentimentos", finaliza.

Malu Barbosa desabafa sobre saudade de Preta Gil Crédito: Reprodução/Instagram