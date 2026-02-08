Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Primeiro beijo de Viviane Araújo e Belo em Três Graças já tem data para ir ao ar; saiba detalhes

Artistas viveram um relacionamento de quase dez anos, que terminou em 2007

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 12:59

Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças'
Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças' Crédito: Fábio Rocha/Rede Globo

Viviane Araújo e Belo contracenam juntos na novela "Três Graças", na qual interpretam Consuelo e Misael, personagens que são ex-namorados. Fora da ficção, os dois também viveram um relacionamento de quase dez anos, encerrado em 2007, em meio a polêmicas.

A sobreposição das histórias tem chamado a atenção. Alguns diálogos mencionam mágoas do passado ou idas e vindas, algo que faz com que a audiência relembre o próprio histórico real do ex-casal.

Belo e Viviane Araújo

Viviane Araújo e Belo mantiveram relacionamento entre 1998 e 2007, período amplamente comentado na mídia por Reprodução/Globoplay
A atriz recusou convite para documentário sobre Belo, reforçando o distanciamento após o fim da relação por Marcelo Theobald
O pedido de casamento de Belo a Viviane teve palco de TV e ganhou forte repercussão nacional. por Reprodução/TV Globo
A reconexão profissional entre eles em “Três Graças” reacende o tema do relacionamento passado nas redes por Divulgação/Luiz Henrique
Viviane admitiu que o convite para contracenar com o ex foi “pegura-surpresa” e disse não saber dos detalhes inicialmente por Marcelo Theobald
A produção da novela tratou o encontro entre os dois com extrema cautela, consultando Belo antes de formalizar a participação de Viviane por Divulgação/Rogerio Resende
O término oficial da união ocorreu em 2007 quando Belo já cumpria regime semi-aberto por Divulgação/Marco Aurélio
Durante o relacionamento, Belo enfrentou prisão por associação ao tráfico e Viviane fez visitas enquanto o cantor estava detido por Divulgação/Marco Aurélio
O relacionamento virou parte da narrativa pública quando Belo revisitou sua história no documentário por Divulgação/Cristina Granato
1 de 9
Viviane Araújo e Belo mantiveram relacionamento entre 1998 e 2007, período amplamente comentado na mídia por Reprodução/Globoplay

Na trama, Consuelo é apresentada como ex-namorada de Misael e volta a se envolver diretamente nos acontecimentos ligados ao roubo da estátua As Três Graças. Em uma das cenas recentes, a personagem revela aos demais envolvidos que Misael planejava matar Ferette, personagem de Murilo Benício. Durante a conversa, Consuelo afirma que não pretende visitar o ex-companheiro caso ele seja preso.

Fora da ficção, sabe-se que Viviane esteve ao lado de Belo durante o período em que ele foi preso, no início dos anos 2000. Ela, inclusive, realizou visitas constantes ao cantor.

Viviane Araújo

Viviane Araújo por Reprodução/Instagram
Viviane Araújo por Reprodução/Instagram
Viviane Araújo por Reprodução/Instagram
Viviane Araújo por Reprodução/Instagram
Viviane Araújo por Reprodução/Instagram
Viviane Araújo por Reprodução/Instagram
Viviane Araújo por Reprodução/Instagram
Viviane Araújo por Reprodução/Instagram
1 de 8
Viviane Araújo por Reprodução/Instagram

Nos próximos capítulos, Consuelo será presa após passar a gerenciar parte do dinheiro encontrado na estátua e receber a tarefa de comprar remédios para a comunidade. Já Misael atira em Ferette durante um evento realizado na Chacrinha.

Apesar da proximidade entre os personagens, o primeiro beijo de amor entre Consuelo e Misael ainda não acontece de forma direta. Antes disso, os dois protagonizam uma cena em que Consuelo se aproveita de um momento de distração para desarmar Misael. O beijo ocorre apenas como uma estratégia para despistar a polícia, sem envolvimento romântico declarado. A cena está prevista para ir ao ar nesta sexta-feira (13).

Gracyanne Barbosa fez tatuagem íntima para Belo

Gracyanne Barbosa fez tatuagem íntima para Belo por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa fez tatuagem íntima para Belo por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa fez tatuagem íntima para Belo por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa mostrou tatuagem íntima feita para Belo por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa e Belo por Reprodução | Instagram
Gracyanne e Belo por Reprodução
Gracyanne diz que Belo não quer assinar o divórcio por Reprodução/TV Globo
Gracyanne Barbosa e Belo por Reprodução
Gracyanne Barbosa e Belo se separaram em abril de 2024 por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa e Belo por Reprodução TV Globo / Redes Sociais
Gracyanne e Belo por Reprodução
Gracyanne e Belo por Reprodução
Belo e Gracyanne estavam juntos há 16 anos por Reprodução
Belo e Gracyanne estavam juntos há 16 anos por Reprodução
1 de 14
Gracyanne Barbosa fez tatuagem íntima para Belo por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Virginia Fonseca passa perrengue no Baile da Vogue e deixa festa mais cedo: 'Morrendo de vergonha'

Virginia Fonseca passa perrengue no Baile da Vogue e deixa festa mais cedo: 'Morrendo de vergonha'

Imagem - VÍDEO: Alberto Cowboy passa mal após se engasgar, fica sem respirar e recebe atendimento médico no BBB 26

VÍDEO: Alberto Cowboy passa mal após se engasgar, fica sem respirar e recebe atendimento médico no BBB 26

Imagem - Duelo de Risco no BBB 26: Samira vai ao Paredão após consenso entre Sol Vega e Juliano Floss

Duelo de Risco no BBB 26: Samira vai ao Paredão após consenso entre Sol Vega e Juliano Floss

Tags:

tv Globo Novelas Globo Novela Beijo Três Graças Belo Viviane Araújo

Mais recentes

Imagem - Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto

Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto
Imagem - Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026

Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026
Imagem - Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens