Primeiro beijo de Viviane Araújo e Belo em Três Graças já tem data para ir ao ar; saiba detalhes

Artistas viveram um relacionamento de quase dez anos, que terminou em 2007

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 12:59

Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças' Crédito: Fábio Rocha/Rede Globo

Viviane Araújo e Belo contracenam juntos na novela "Três Graças", na qual interpretam Consuelo e Misael, personagens que são ex-namorados. Fora da ficção, os dois também viveram um relacionamento de quase dez anos, encerrado em 2007, em meio a polêmicas.

A sobreposição das histórias tem chamado a atenção. Alguns diálogos mencionam mágoas do passado ou idas e vindas, algo que faz com que a audiência relembre o próprio histórico real do ex-casal.

Na trama, Consuelo é apresentada como ex-namorada de Misael e volta a se envolver diretamente nos acontecimentos ligados ao roubo da estátua As Três Graças. Em uma das cenas recentes, a personagem revela aos demais envolvidos que Misael planejava matar Ferette, personagem de Murilo Benício. Durante a conversa, Consuelo afirma que não pretende visitar o ex-companheiro caso ele seja preso.

Fora da ficção, sabe-se que Viviane esteve ao lado de Belo durante o período em que ele foi preso, no início dos anos 2000. Ela, inclusive, realizou visitas constantes ao cantor.

Nos próximos capítulos, Consuelo será presa após passar a gerenciar parte do dinheiro encontrado na estátua e receber a tarefa de comprar remédios para a comunidade. Já Misael atira em Ferette durante um evento realizado na Chacrinha.

Apesar da proximidade entre os personagens, o primeiro beijo de amor entre Consuelo e Misael ainda não acontece de forma direta. Antes disso, os dois protagonizam uma cena em que Consuelo se aproveita de um momento de distração para desarmar Misael. O beijo ocorre apenas como uma estratégia para despistar a polícia, sem envolvimento romântico declarado. A cena está prevista para ir ao ar nesta sexta-feira (13).