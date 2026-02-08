SÃO PAULO

Influenciadora e filha de bilionário, Esther Marques reúne Angélica, Lu Huck, Alok e celebridades em festa de casamento

Cerimônia religiosa foi conduzida pelo Padre Fábio de Melo e reuniu cerca de 600 convidados

Alô Alô Bahia

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 14:19

Influenciadora e filha de bilionário, Esther Marques reúne Angélica, Lu Huck, Alok e celebridades em festa de casamento Crédito: Van Campos/AgNews

A influenciadora Esther Marques e o empresário Adolpho Mello se casaram neste sábado (7), em São Paulo. A cerimônia e a festa aconteceram na Igreja Nossa Senhora do Carmo e na Sala São Paulo, sob a coordenação de Bia Aydar e Fernanda Nigro. A lista de convidados incluiu personalidades como Luciano Huck e Angélica, Alok e a família do músico, Rodrigo Faro, além de outros nomes influentes.

A cerimônia religiosa foi conduzida pelo Padre Fábio de Melo e reuniu cerca de 600 convidados. Entre padrinhos e madrinhas, estavam nomes próximos ao casal, como Bruna Marques, irmã da noiva; a empresária Karla Felmanas, tia de Esther; Lívia Nunes e Adibe Marques, cunhada e irmão da noiva; e Cinthya Marques, influenciadora e empresária, esposa de João Adibe Marques.

Influenciadora e filha de bilionário, Esther Marques reúne Angélica, Lu Huck, Alok e celebridades em festa de casamento 1 de 8

Larissa Manoela escreveu: "Linda. Felicidades!", enquanto Romana Novais comentou: "Que noiva linda! Belíssima! Que o seu dia seja inesquecível Teka". Anna Mariana Casemiro resumiu a elegância da noiva em uma palavra: "Maravilhosa". Maya Massafera destacou: "Perfeita. Chocada com tamanha beleza", e Silvia Braz acrescentou: "Noiva linda demais".

A decoração foi assinada por Vic Meirelles. O bolo de seis andares, criado por Denilson Lima. A gastronomia ficou a cargo do buffet do L’Épicerie, já a mesa de doces teve Petit Fleur, Pati Piva e Maria Beatriz.

Esther Marques escolheu um vestido da Maison Alaïa, do diretor criativo Pieter Mulier, que se despede da marca para assumir a direção criativa da Versace.

O noivo, Adolpho Mello, optou por um tuxedo preto double breasted, feito sob medida em tecido Loro Piana, com gola estilo summer e inspiração em um vintage Ralph Lauren. O look foi finalizado com sapatilhas de veludo da linha Purple Label. As daminhas e pajens usaram criações assinadas pela Le Infance.