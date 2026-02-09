Enquete BBB 26: Babu, Sarah ou Sol, quem deve ser eliminado no Paredão?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 00:16
O BBB 26 entra em mais uma semana decisiva com um Paredão formado por Babu, Sarah e Sol. A berlinda começou a ser desenhada ainda no sábado, após a dinâmica do Duelo de Risco, que movimentou alianças e expôs rachas dentro da casa mais vigiada do país.
Samira foi indicada na dinâmica após um consenso entre Juliano Floss e Sol, que tomaram a decisão juntos. A escolha veio depois de uma sequência de atritos envolvendo a participante, o que elevou ainda mais a tensão e expôs o clima de desgaste dentro do jogo.
Na formação oficial do Paredão, Alberto Cowboy garantiu o colar do Anjo e imunizou Edilson, enquanto o líder Jonas indicou Babu, com quem já vinha acumulando desentendimentos. Na votação da casa, Sol acabou como a mais votada, com 10 votos, seguido por Solange, que recebeu 9 votos. Sarah acabou emparedada pelo contragolpe do indicado do líder Babu.
Com isso, Sarah, Samira e Sol disputaram a Prova Bate e Volta, e Samira levou a melhor, escapando da berlinda. O resultado colocou Babu, Sarah e Sol frente a frente na decisão do público.
Agora, a escolha está nas mãos dos fãs do programa. Quem deve ser eliminado do BBB 26 e dar adeus ao prêmio milionário? A votação segue aberta até a noite de terça-feira.