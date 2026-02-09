Acesse sua conta
Enquete BBB 26: Babu, Sarah ou Sol, quem deve ser eliminado no Paredão?

Eliminação acontece nesta terça-feira e votação já está aberta para o público decidir quem deixa o reality

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 00:16

Babu, Sarah e Sol disputam quarto Paredão
Babu, Sarah e Sol disputam quarto Paredão Crédito: Divulgação

O BBB 26 entra em mais uma semana decisiva com um Paredão formado por Babu, Sarah e Sol. A berlinda começou a ser desenhada ainda no sábado, após a dinâmica do Duelo de Risco, que movimentou alianças e expôs rachas dentro da casa mais vigiada do país.

Samira foi indicada na dinâmica após um consenso entre Juliano Floss e Sol, que tomaram a decisão juntos. A escolha veio depois de uma sequência de atritos envolvendo a participante, o que elevou ainda mais a tensão e expôs o clima de desgaste dentro do jogo.

Na formação oficial do Paredão, Alberto Cowboy garantiu o colar do Anjo e imunizou Edilson, enquanto o líder Jonas indicou Babu, com quem já vinha acumulando desentendimentos. Na votação da casa, Sol acabou como a mais votada, com 10 votos, seguido por Solange, que recebeu 9 votos. Sarah acabou emparedada pelo contragolpe do indicado do líder Babu.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

Com isso, Sarah, Samira e Sol disputaram a Prova Bate e Volta, e Samira levou a melhor, escapando da berlinda. O resultado colocou Babu, Sarah e Sol frente a frente na decisão do público.

Agora, a escolha está nas mãos dos fãs do programa. Quem deve ser eliminado do BBB 26 e dar adeus ao prêmio milionário? A votação segue aberta até a noite de terça-feira.

