MC Carol é assaltada e tem carro de R$ 220 mil levado por bandidos: 'Quatro caras de fuzil'

Cantora disse que assalto aconteceu próximo a São Gonçalo, no Rio de Janeiro; veículo tinha menos de dois meses

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 10:59

MC Carol mostrou o Jeep Commander branco em dezembro Crédito: Reprodução/Instagram @victorialinsfotografia

MC Carol usou as redes sociais para relatar que foi vítima de um assalto na madrugada desta segunda-feira (9), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A cantora falou que o crime aconteceu por volta de 0h10, quando ela estava a caminho de um show que seria realizado em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

"Uns quatro caras de fuzil levaram meu carro, com tudo que tinha dentro. Eu pedi para pelo menos deixarem um telefone com a gente para podermos ir embora. Xingaram a gente. Muito agressivos. Deixaram a gente na chuva. No escuro. Em frente a uma comunidade em São Gonçalo", contou.

A artista afirmou que os bandidos levaram um Jeep Commander branco, avaliado em mais de R$ 220 mil, além de seu celular e todos os equipamentos da equipe que estavam no carro. Ela divulgou a placa do veículo (TTR-8E39) e pediu ajuda para os seguidores.

"Pessoal, fui assaltada de ontem para hoje em São Gonçalo a caminho de um show em Cabo Frio. Levaram meu carro (Jeep commander BRANCO placa TTR-8E39), meu iPhone e equipamentos de toda a equipe. Por enquanto estou sem celular e minha equipe está atualizando as infos por aqui. Se receberem qualquer mensagem solicitando pix ou algo do tipo, não sou! Quem tiver informações sobre o carro, favor entrar em contato pelo email mccaroldeniteroioficiall@gmail.com", escreveu, na legenda do vídeo.

Há pouco menos de dois meses, MC Carol havia comemorado a conquista do carro. No dia 12 de dezembro, ela postou uma série de imagens com o automóvel nas redes sociais.