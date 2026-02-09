REALITY

Ex-Quarto Branco presenteia filha de Chaiany após desabafo comovente no BBB 26

Sister revelou que não teve dinheiro para comprar presente de aniversário

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 10:43

Ex-participante do Quarto Branco presenteia filha de Chaiany após desabafo comovente no BBB 26 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um desabafo sincero dentro do BBB 26 atravessou as paredes do reality e ganhou um novo capítulo fora da casa mais vigiada do Brasil. Chaiany emocionou colegas e telespectadores ao contar que não conseguiu realizar um pedido simples da filha, Lara: a coleção de livros Diário de um Banana. O motivo? Falta de dinheiro.

A conversa aconteceu com Leandro, conhecido como O Boneco, e foi marcada por lágrimas e silêncio. "Não consegui dar porque o livro é caro. Isso foi em junho de 2025", contou a goiana, visivelmente abalada. "Até hoje isso me dói. Eu não consegui dar o presente de aniversário dela", completou, com a voz embargada. O momento rapidamente se espalhou pelas redes sociais e tocou quem acompanhava o reality.

Do lado de fora da casa, alguém decidiu agir. Rafaella, participante da Casa de Vidro Nordeste e colega de Chaiany no quarto branco, de onde acabou eliminada após passar mal, resolveu transformar a dor em afeto. Antes mesmo de qualquer ação oficial, ela comprou a coleção e garantiu que Lara recebesse os livros tão desejados.

Filha de Chaiany recebe presente após desabafo da mãe no BBB 26 1 de 8

MINHA GENTE QUE VÍDEO LINDOOO EU TO CHORANDO ??? pic.twitter.com/l1UjO9PpGu — Rafa Jaqueira ? (@rafajaqueira) February 7, 2026

A entrega foi registrada pela família e a reação da criança não demorou a viralizar. Antes de rasgar o papel, Lara fez questão de ler o bilhete que acompanhava o presente. "Larinha, escolhi esses livros com muito carinho. Espero que eles te façam feliz. Você tem uma mamãe incrível. Nunca esqueça disso. Amo muito vocês duas", dizia a mensagem assinada por Rafaella.