Candinho foge com Samir e Zulma chama a polícia em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (9)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 16:00
O capítulo desta segunda-feira (9) de Êta Mundo Melhor! promete tensão do começo ao fim. A trama das seis entra em clima de perseguição quando Candinho decide fugir para o Rio de Janeiro ao lado de Samir, Dita e Joaquim, tentando escapar das armações de Zulma.
Desconfiada do sumiço, Zulma liga os pontos rapidamente e não pensa duas vezes antes de denunciar Candinho ao delegado, dando início a uma caçada que deixa o grupo em alerta máximo. Na estrada, Dita chega a avistar a polícia, aumentando o medo de que a vilã esteja cada vez mais perto.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
Enquanto isso, Estela perde o controle e agride a Baronesa/Sandra, e o conflito ganha novos desdobramentos quando ela decide contar tudo a Celso, situação que acaba sendo flagrada mais uma vez por Túlio, reacendendo suspeitas e desconfianças.
O capítulo também traz revelações importantes: Araújo expõe a Haydée as exigências de Janete para interromper o processo contra a irmã, e Lourival pede ajuda a Lúcio para tentar proteger Doris River, mostrando que nem tudo é o que parece nos bastidores da fama.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.