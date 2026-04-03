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Quem é Roh Silva, ex de Felca que acusou influenciador de ser abusivo e ver conteúdo adulto

Designer de moda abriu o coração nas redes sociais sobre relacionamento conturbado com influencer

Felipe Sena

Publicado em 3 de abril de 2026 às 18:29

Designer fez várias acusações contra Felca Crédito: Reprodução | X

Em março, a ex-namorada do influenciador digital Felca, Roh Silva, fez um desabafo emocionante no X, antigo Twitter, relatando um relacionamento abusivo com o influenciador, após uma seguidora ironizar o fato de influencer estrear um quadro sobre saúde mental no Fantástico, na TV Globo. Isso aconteceu após Felca viralizar com o vídeo “Adultização”, no YouTube, relatando casos de abuso da imagem de crianças, incluindo o também influenciador Hytalo Santos, levando a uma longa e profunda investigação.

Nascida em Maringá (PA), Roh Silva é designer de moda, e começou a se relacionar com o influenciador quando tinha apenas 18 anos de idade, após os dois se conhecerem no Tinder, aplicativo de relacionamentos.

Felca 1 de 10

Após a repercussão nas redes sociais, Roh fez outra publicação e explicou que não acreditou que o caso ‘cresceria’ de tal maneira. “O que quis dizer foi que o Felca, desde o início até o fim, me manipulava, fazia jogos psicológicos e os conteúdos adultos que consumia me afetavam indiretamente”, escreveu.

Desabafo de Roh Silva

Uma mulher identificada como Rafaela publicou fez um post na rede social afirmando que não conseguiria imaginar o sentimento de ver uma pessoa que alguém namorava e era abusivo fazer parte de uma campanha sobre saúde mental.

Roh respondeu a publicação.“Não preciso nem imaginar, ele é meu ex, morávamos juntos. Acabou com meu psicológico e hoje fui diagnosticada com autismo nível 2 na época não sabia ainda”, escreveu a designer.

“Amiga, eu sinto muito mesmo pelo que você teve que passar com ele, Infelizmente no mundo em que a gente vive, homem não sofre consequência de nada. Desejo tudo de bom pra você, que um dia ele comece a se foder na vida e você tenha a paz que merece”, respondeu Rafaela.

Outro perfil com um símbolo de bandeira trans, questionou Felca não ter formação para participar da campanha. “Meu problema é ele não ter formação alguma e ser convidado a apresentar um quadro com esse tema, ele poderia ter negado esse convite e deixado pra alguém com experiência no assunto. Do nada ele foi tratado como um Deus por denunciar um problema válido, mas não é pra tanto cara”.

Após o post repercutir, Roh escreveu outras mensagens revelando que tem recebido outras mensagens questionando se Felca se desculpou pelo que fez. “Não. Eu sou bloqueada no Instagram dele, que eu criei para ajudá-lo, mas também ele nunca me seguiu porque dizia que o motivo era eu não ser famosa”, respondeu aos seguidores.

Além disso, Roh revelou detalhes do relacionamento, segundo ela, abusivo. “No meio desse caos todo, ele, que dizia ter fobia social, pegou o carro e foi para outra cidade gravar com o Orochi. Um dia, simplesmente sumiu e apareceu namorando outra menina, que também conheceu no Tinder, assim como eu, quando tinha 18 anos”, desabafou.