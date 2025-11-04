Caso Hytalo Santos tem novo capítulo envolvendo Felca; veja detalhes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
MetrópoIes
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 22:31
O Fórum Criminal de Bayeux, na Paraíba, sediou nesta terça-feira (4/11) uma audiência de instrução envolvendo o influenciador Hytalo Santos e seu marido, Israel Natã Vicente, conhecido como Euro.
Durante o encontro, um depoimento chamou a atenção: Felca, também influenciador, prestou esclarecimentos como testemunha de acusação, segundo apurou o portal LeoDias.
Felca e Hytalo Santos