Ana Castela quebra silêncio sobre boatos de gravidez e sexualidade: 'Os dois não dá'

A cantora sertaneja usou bom humor para rebater rumores e reforçou a importância do respeito

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 15:40

Ana Castela foi diagnosticada com conjuntivite Crédito: Reprodução/Instagram

Ana Castela, de 22 anos, voltou a se manifestar sobre especulações envolvendo sua vida pessoal nesta quinta-feira (18). A cantora sertaneja comentou rumores sobre uma possível gravidez e questionamentos sobre sua sexualidade, com bom humor.

Atualmente namorando Zé Felipe, de 27 anos, Ana ironizou as suposições que circulam nas redes sociais: "Ou sou sapatão ou estou grávida, os dois não dá no momento", afirmou a artista.

O episódio teve início após a divulgação de um vídeo da influenciadora Vivi Wanderley, acompanhada de Isadora Raymundi, Duda Wilken e Gabi Medina. Na gravação, o grupo especulava sobre a sexualidade de celebridades, incluindo Ana Castela, conhecida como Boiadeira, sugerindo que ela seria lésbica.

Diante da repercussão negativa e do pedido de desculpas feito por Vivi, a assessoria jurídica da Agroplay, empresa que gerencia a carreira da cantora, divulgou um comunicado oficial repudiando o conteúdo. O documento classificou o vídeo como pejorativo, ressaltando que associar a orientação sexual e características físicas de uma mulher a brincadeiras públicas configura cyberbullying e body shaming.

Em nota, a equipe jurídica enfatizou:

"Não permitiremos que a orientação sexual (real ou especulada) e o corpo de uma mulher sejam transformados em 'trend' de humilhação para gerar engajamento. A internet não é terra sem lei. As medidas judiciais cabíveis estão sendo analisadas, visando responsabilização pedagógica."