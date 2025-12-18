Acesse sua conta
Ana Castela quebra silêncio sobre boatos de gravidez e sexualidade: 'Os dois não dá'

A cantora sertaneja usou bom humor para rebater rumores e reforçou a importância do respeito

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 15:40

Ana Castela foi diagnosticada com conjuntivite
Ana Castela foi diagnosticada com conjuntivite Crédito: Reprodução/Instagram

Ana Castela, de 22 anos, voltou a se manifestar sobre especulações envolvendo sua vida pessoal nesta quinta-feira (18). A cantora sertaneja comentou rumores sobre uma possível gravidez e questionamentos sobre sua sexualidade, com bom humor.

Atualmente namorando Zé Felipe, de 27 anos, Ana ironizou as suposições que circulam nas redes sociais: "Ou sou sapatão ou estou grávida, os dois não dá no momento", afirmou a artista.

O episódio teve início após a divulgação de um vídeo da influenciadora Vivi Wanderley, acompanhada de Isadora Raymundi, Duda Wilken e Gabi Medina. Na gravação, o grupo especulava sobre a sexualidade de celebridades, incluindo Ana Castela, conhecida como Boiadeira, sugerindo que ela seria lésbica.

Diante da repercussão negativa e do pedido de desculpas feito por Vivi, a assessoria jurídica da Agroplay, empresa que gerencia a carreira da cantora, divulgou um comunicado oficial repudiando o conteúdo. O documento classificou o vídeo como pejorativo, ressaltando que associar a orientação sexual e características físicas de uma mulher a brincadeiras públicas configura cyberbullying e body shaming.

Zé Felipe fala sobre sexualidade de Ana Castela

Zé Felipe fala sobre sexualidade de Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe fala sobre sexualidade de Ana Castela por Reprodução/Instagram
Vivi pede desculpa após episodio envolvendo sexualidade de Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe se declara para Ana Castela por Reprodução / Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Vivi Wanderley por Reprodução/Redes Sociais
Vivi Wanderley, Isadora Raymundi, Duda Wilken e Gabi Medina em vídeo onde chamaram Ana Castela de “sapatão” por Reprodução/Redes Sociais
1 de 7
Zé Felipe fala sobre sexualidade de Ana Castela por Reprodução/Instagram

Em nota, a equipe jurídica enfatizou:

"Não permitiremos que a orientação sexual (real ou especulada) e o corpo de uma mulher sejam transformados em 'trend' de humilhação para gerar engajamento. A internet não é terra sem lei. As medidas judiciais cabíveis estão sendo analisadas, visando responsabilização pedagógica."

A assessoria ainda agradeceu aos fãs que se posicionaram contra o ataque, reforçando a importância do respeito e da empatia online: "Ver tantas pessoas entendendo que corpo e sexualidade não são motivos para chacota nos dá a certeza de que estamos no caminho certo."

