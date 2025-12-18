Ana Castela quebra silêncio sobre boatos de gravidez e sexualidade: 'Os dois não dá'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 15:40
Ana Castela, de 22 anos, voltou a se manifestar sobre especulações envolvendo sua vida pessoal nesta quinta-feira (18). A cantora sertaneja comentou rumores sobre uma possível gravidez e questionamentos sobre sua sexualidade, com bom humor.
Atualmente namorando Zé Felipe, de 27 anos, Ana ironizou as suposições que circulam nas redes sociais: "Ou sou sapatão ou estou grávida, os dois não dá no momento", afirmou a artista.
O episódio teve início após a divulgação de um vídeo da influenciadora Vivi Wanderley, acompanhada de Isadora Raymundi, Duda Wilken e Gabi Medina. Na gravação, o grupo especulava sobre a sexualidade de celebridades, incluindo Ana Castela, conhecida como Boiadeira, sugerindo que ela seria lésbica.
Diante da repercussão negativa e do pedido de desculpas feito por Vivi, a assessoria jurídica da Agroplay, empresa que gerencia a carreira da cantora, divulgou um comunicado oficial repudiando o conteúdo. O documento classificou o vídeo como pejorativo, ressaltando que associar a orientação sexual e características físicas de uma mulher a brincadeiras públicas configura cyberbullying e body shaming.
Zé Felipe fala sobre sexualidade de Ana Castela
Em nota, a equipe jurídica enfatizou:
"Não permitiremos que a orientação sexual (real ou especulada) e o corpo de uma mulher sejam transformados em 'trend' de humilhação para gerar engajamento. A internet não é terra sem lei. As medidas judiciais cabíveis estão sendo analisadas, visando responsabilização pedagógica."
A assessoria ainda agradeceu aos fãs que se posicionaram contra o ataque, reforçando a importância do respeito e da empatia online: "Ver tantas pessoas entendendo que corpo e sexualidade não são motivos para chacota nos dá a certeza de que estamos no caminho certo."