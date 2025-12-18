ASTROLOGIA

Hoje (18 de dezembro) marca um ponto de virada silencioso para os signos; decisões feitas agora mudam 2026

Dia pede menos impulso e mais consciência emocional

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 12:25

Signo Crédito: Freepik

Esta quinta-feira, 18 de dezembro, chega com uma energia mais sutil, porém decisiva. Não é um dia de grandes rompantes ou atitudes impulsivas, mas de ajustes finos que fazem toda a diferença no médio prazo.

O céu favorece conversas honestas, decisões conscientes e uma postura mais madura diante de questões emocionais e práticas.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Quem tentar atropelar processos pode sentir resistência. Já quem agir com calma, presença e clareza tende a colher resultados mais sólidos, especialmente nos campos do amor, da carreira e do dinheiro.

É o tipo de dia em que uma escolha aparentemente pequena pode abrir, ou fechar, portas importantes.

O drink que combina com cada signo 1 de 12