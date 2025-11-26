BARBIE BOIADEIRA

Ana Castela 'vira' boneca, com direito a chapéu, botas e tatuagens adesivas

Lançamento tem 55 cm e figurino completo: 'Cada detalhe foi pensado com muito carinho'

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 14:38

Boneca oficial da cantora Ana Castela Crédito: Divulgação

Com mais de 22,5 milhões de seguidores no Instagram, a cantora Ana Castela agora está eternizada no mundo dos brinquedos. A artista acaba de ganhar uma boneca oficial, com 55 cm e figurino completo, incluindo chapéu, botas e tatuagens adesivas.

"Ver minha própria boneca ganhar vida é uma emoção enorme! Fico muito feliz em saber que as crianças vão poder brincar, cantar e criar histórias junto comigo. Cada detalhe foi pensado com muito carinho, do chapéu às botas, para que a boneca tivesse a minha cara e levasse um pedacinho do meu mundo para a casa de cada fã. Espero que ela inspire muitas crianças a sonharem alto e acreditarem no seu próprio brilho", comemorou Ana Castela.

A novidade passa a integrar o portfólio de apostas 2025/2026 da Novabrink, dona das marcas Baby Brink, Rosita e Super Magia. "A Ana Castela é hoje uma das personalidades mais queridas do país, com enorme conexão com o público infantil e familiar. Transformar essa força em um produto oficialmente licenciado é um passo importante tanto para o mercado quanto para a marca", disse Germano Brandino, Diretor de Marketing da Novabrink.

"Trabalhamos em cada detalhe para entregar uma boneca que representasse a artista com autenticidade, estilo e inspiração. Esse lançamento reforça nosso compromisso em trazer ao varejo brinquedos alinhados às tendências culturais e às demandas de um consumidor que busca identificação real”, completou.

Antes de chegar ao varejo tradicional, o produto será vendido de forma antecipada no Mercado Livre. "A Ana Castela é um fenômeno cultural no Brasil. Para se ter uma ideia, no ano passado registramos quase 10 buscas por minuto pelo termo ‘Ana Castela’ em nosso marketplace", falou Tulio Landin, diretor Sênior de Marketplace do Mercado Livre.