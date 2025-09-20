Dia de decisões: Anjo da Guarda te guia neste sábado, 20 de setembro; veja previsões para o seu signo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 20 de setembro de 2025 às 05:00
No dia 20 de setembro de 2025, os astros indicam um momento propício para introspecção e ajustes internos. Com o Sol em Virgem e Mercúrio transitando por Libra, este é um período favorável para revisar hábitos, reorganizar a rotina e dar atenção à comunicação e aos relacionamentos. Cada signo recebe uma mensagem única, mas o tema central é claro: é tempo de reflexão, autoconhecimento e conexão espiritual. Aproveite as energias do dia para alinhar suas ações com seus valores mais profundos e caminhar com confiança rumo ao futuro.
Características dos signos Ascendentes
Áries
A energia deste dia convida você a refletir antes de agir. Embora a coragem seja uma característica marcante, é importante avaliar as situações com calma para evitar decisões precipitadas. Este é um momento para equilibrar impulsividade com discernimento.
Touro
Hoje, a atenção aos detalhes será recompensada. É um bom momento para revisar suas finanças e estabelecer prioridades materiais. A paciência e a dedicação trarão resultados positivos, especialmente em questões práticas.
Gêmeos
A energia deste dia favorece a comunicação e o aprendizado. Esteja aberto a novas ideias e perspectivas. É um período para explorar novas oportunidades e expandir seus horizontes, especialmente em áreas relacionadas ao conhecimento e à criatividade.
Câncer
Hoje, é importante confiar em sua intuição. Situações podem não ser claras à primeira vista, mas sua sensibilidade ajudará a perceber o que está além das aparências. Esteja atento às mensagens sutis que o universo envia.
Leão
A energia deste dia destaca sua autenticidade. É um momento para expressar-se de forma genuína e confiar em sua própria luz. Sua presença será notada e apreciada, especialmente em interações sociais e profissionais.
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Hoje, é um bom momento para revisar suas finanças e estabelecer prioridades materiais. A paciência e a dedicação trarão resultados positivos, especialmente em questões práticas. Esteja atento às oportunidades que surgem em seu caminho.
Aquário
Peixes
