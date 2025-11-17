Conheça 10 canções de Jards Macalé, o anjo torto da MPB

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 22:45
Durante 60 anos de carreira, Jards Macalé (1943-2025) colaborou com grandes nomes da música como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Vinicius de Morais, Maria Bethânia e Gal Costa, mas também interpretou suas próprias canções em mais de 10 álbuns de estúdio. O multiartista, que morreu nesta segunda-feira (17), criava músicas e letras com um estilo inventivo e experimental único.
Conhecido como o "anjo torto da MPB", Macalé conquistou fãs e colegas de profissão ao misturar com genialidade rock, samba, jazz, blues, baião e outros gêneros ao longo da sua trajetória.
Conheça 10 importantes canções de Jards Macalé: