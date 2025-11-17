Acesse sua conta
Conheça 10 canções de Jards Macalé, o anjo torto da MPB

Músico que morreu nesta segunda-feira (17) foi um dos grandes nomes da música brasileira com seu estilo experimental e único

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 22:45

Jards Macalé morre aos 82 anos
Jards Macalé morreu aos 82 anos Crédito: Reprodução

Durante 60 anos de carreira, Jards Macalé (1943-2025) colaborou com grandes nomes da música como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Vinicius de Morais, Maria Bethânia e Gal Costa, mas também interpretou suas próprias canções em mais de 10 álbuns de estúdio. O multiartista, que morreu nesta segunda-feira (17), criava músicas e letras com um estilo inventivo e experimental único. 

Conhecido como o "anjo torto da MPB", Macalé conquistou fãs e colegas de profissão ao misturar com genialidade rock, samba, jazz, blues, baião e outros gêneros ao longo da sua trajetória.

Conheça 10 importantes canções de Jards Macalé:

1. Vapor Barato (1971)

2. Gotham City (1969)

3. Movimento dos Barcos (1971)

4. Hotel das Estrelas (1972)

5. Farinha do Desprezo (1972)

6. Mal Secreto (1972)

7. 78 Rotações (1972)

8. Só Morto (Burning Night - (2011)

9. Pano pra Manga (1983)

10. Soluços (1977)

