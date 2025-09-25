Avós podem incluir netos em pensão do INSS? Veja novas regras e como solicitar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
25 de setembro de 2025
Uma alteração na legislação previdenciária sancionada em 17 de março permite que menores sob guarda judicial de avós, padrastos e tios segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) possam ter direito a auxílios, como pensão por morte e auxílio-reclusão.
Antes da nova norma, não havia previsão legal de inclusão de menores sob guarda judicial entre os dependentes. Avós, padrastros e tios podem deixar pensão do INSS para netos desde que o menor seja reconhecido como dependente, seja comprovado que não possui meios próprios para sustento e educação, ou seja menor de 21 anos, a menos que haja comprovação de incapacidade por perícia médica federal e que exista guarda judicial formalizada.
O vínculo familiar, portanto, não é o bastante para formalizar o direito à pensão para netos após a morte dos avós. O menor precisa estar sob tutela ou guarda judicial.
Como solicitar
Formalize a guarda judicial: antes de qualquer requerimento junto ao INSS, é necessário que exista decisão judicial formalizando a guarda do menor pelo segurado, seja avô, tio, tutor, entre outros. A norma só se aplica a guardas judiciais legalmente reconhecidas.
Reúna os documentos essenciais: certidão de óbito do segurado falecido, documentos de identificação do menor, comprovação da guarda ou tutela e declaração do segurado reconhecendo como dependente são essenciais.
Acompanhe o processo: após protocolar o pedido de pensão do INSS para netos, você pode verificar o andamento pelo Meu INSS, na seção “Consulta de Pedidos”. Caso seja negado, é possível apresentar recurso administrativo ou ingressar com ação judicial, especialmente para validar a guarda, a dependência econômica ou obter reconhecimento do direito.