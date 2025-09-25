Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ataque deixa dois alunos mortos e três feridos em escola no Ceará

Crime ocorreu durante intervalo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 11:07

Ataque deixa dois alunos mortos e três feridos em escola no Ceará Crédito: Mateus Ferreira/TV Verdes Mares

Um ataque a tiros matou dois alunos e feriu outros três na Escola Estadual Luiz Felipe, no município de Sobral, no interior do Ceará, na manhã desta quinta-feira (25).

Segundo testemunhas, o crime aconteceu no intervalo, quando havia vários estudantes no pátio do colégio, e os disparos foram dados por pessoas que estavam fora do colégio. 

A polícia já está no local, assim como pais e responsável pelos menores. Os suspeitos ainda não foram identificados. 

Os alunos foram liberados das atividades hoje, mas têm receio de voltar ao local. “Não dá nem mais ânimo, assim, de vir, porque a gente vai estar correndo risco, né?”, disse um estudante ao g1 CE. 

“A gente vem, fica ali merendando e sempre fica conversando [no intervalo]. E hoje, eu não vim, não sei se foi livramento, coincidência, não sei. Mas a gente sempre fica ali. E hoje, falaram que passaram atirando. E quando eu acordei, já foi com a notícia”, desabafou. 

Leia mais

Imagem - Influencer preso por suspeita de furtar 25 pedras de esmeralda em Salvador é solto

Influencer preso por suspeita de furtar 25 pedras de esmeralda em Salvador é solto

Imagem - Youtuber é preso após atirar contra polícia e usar esposa e filho de escudo na Bahia

Youtuber é preso após atirar contra polícia e usar esposa e filho de escudo na Bahia

Imagem - Cantor gospel baiano, Carlinhos Novaes morre de câncer de intestino

Cantor gospel baiano, Carlinhos Novaes morre de câncer de intestino

Mais recentes

Imagem - Morte da esposa foi estopim para pai matar professor em vingança pelo filho

Morte da esposa foi estopim para pai matar professor em vingança pelo filho
Imagem - Bolsonaro fecha apoio a Tarcísio para eleição presidencial

Bolsonaro fecha apoio a Tarcísio para eleição presidencial
Imagem - Escala 6x1: pressão popular pode reduzir jornada de trabalho, diz ministro

Escala 6x1: pressão popular pode reduzir jornada de trabalho, diz ministro

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 154 vagas e salários de até R$ 18,7 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 154 vagas e salários de até R$ 18,7 mil

Imagem - Ferreira Costa abre 150 vagas de emprego para o final de ano em Salvador; saiba como se candidatar
02

Ferreira Costa abre 150 vagas de emprego para o final de ano em Salvador; saiba como se candidatar

Imagem - Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil
03

Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil

Imagem - Família de professor executado por vingança por pai que perdeu filho rompe silêncio
04

Família de professor executado por vingança por pai que perdeu filho rompe silêncio