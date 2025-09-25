TIROTEIO

Ataque deixa dois alunos mortos e três feridos em escola no Ceará

Crime ocorreu durante intervalo

Esther Morais

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 11:07

Ataque deixa dois alunos mortos e três feridos em escola no Ceará Crédito: Mateus Ferreira/TV Verdes Mares

Um ataque a tiros matou dois alunos e feriu outros três na Escola Estadual Luiz Felipe, no município de Sobral, no interior do Ceará, na manhã desta quinta-feira (25).

Segundo testemunhas, o crime aconteceu no intervalo, quando havia vários estudantes no pátio do colégio, e os disparos foram dados por pessoas que estavam fora do colégio.

A polícia já está no local, assim como pais e responsável pelos menores. Os suspeitos ainda não foram identificados.

Os alunos foram liberados das atividades hoje, mas têm receio de voltar ao local. “Não dá nem mais ânimo, assim, de vir, porque a gente vai estar correndo risco, né?”, disse um estudante ao g1 CE.