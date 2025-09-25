Ataque deixa dois alunos mortos e três feridos em escola no Ceará

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 11:07
Um ataque a tiros matou dois alunos e feriu outros três na Escola Estadual Luiz Felipe, no município de Sobral, no interior do Ceará, na manhã desta quinta-feira (25).
Segundo testemunhas, o crime aconteceu no intervalo, quando havia vários estudantes no pátio do colégio, e os disparos foram dados por pessoas que estavam fora do colégio.
A polícia já está no local, assim como pais e responsável pelos menores. Os suspeitos ainda não foram identificados.
Os alunos foram liberados das atividades hoje, mas têm receio de voltar ao local. “Não dá nem mais ânimo, assim, de vir, porque a gente vai estar correndo risco, né?”, disse um estudante ao g1 CE.
“A gente vem, fica ali merendando e sempre fica conversando [no intervalo]. E hoje, eu não vim, não sei se foi livramento, coincidência, não sei. Mas a gente sempre fica ali. E hoje, falaram que passaram atirando. E quando eu acordei, já foi com a notícia”, desabafou.