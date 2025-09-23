OPORTUNIDADE ÚNICA

Afro Fashion Day realiza seletiva especial com funcionários da Neoenergia Coelba

Colaboradores serão selecionados para participar do desfile, que será realizado no dia 1º de novembro

Gilberto Barbosa

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 19:53

AFD realiza seletiva com funcionários da Neonergia Coelba Crédito: Florian Boccia

Já imaginou ir para o trabalho e dali ser selecionado para o maior desfile de moda negra do Brasil? Essa foi a experiência que os colaboradores da Neoenergia Coelba tiveram na tarde desta terça-feira (23), durante uma seletiva especial do Afro Fashion Day 2025 (AFD 2025), realizada no espaço da companhia, no bairro de Narandiba.

“Vimos uma grande diversidade de corpos, mostrando o que é Salvador em relação a beleza negra. Isso é uma das nossas premissas, mostrar que a beleza pode ter diversas formas e ressaltar a diversidade do povo negro da Bahia e do Brasil”, disse Fábio Reis, coordenador do AFD 2025.

Além da seleção de modelos, quem esteva no local participou de um workshop com Pepê Santos, um dos jurados da seleção, onde aprenderam sobre o universo das passarelas. Um dos colaboradores que participaram da ação foi o aprendiz administrativo Eric Ayọdelé, 21 anos, que reforçou a importância de ressaltar a beleza negra no espaço.

"Foi uma surpresa muito revigorante saber da vinda deste evento, bem como um ato coletivo de reafirmação da nossa negritude. Aqui estamos recontando as narrativas e a história que nos foi roubada. Quando desfilamos e mostramos a nossa beleza, valorizando os nossos traços, é de uma carga ancestral tão poderosa que revitaliza o nosso eu e abre espaço para as gerações futuras”, afirmou.

Afro Fashion Day 2025 1 de 20

“Eu sou neto de uma geração que cresceu sendo "educada" a rejeitar seus próprios traços e sua História, condicionada a se enxergar apenas na base da sociedade. Penso em como seria o mundo hoje se minha mãe e minha avó tivessem vivido essa onda de empoderamento que tanto nos fortalece hoje enquanto seres pertencentes”, completou Eric.

Quem também buscava a sua vaga na passarela do AFD 2025 era o engenheiro de petróleo e gás Irlan Trindade, 35, que enfatizou o fato da seletiva ocorrer no seu trabalho, um local onde não se espera ter esse tipo de ação. “É muito bom estar em um lugar de protagonismo e mostrar que as pessoas negras têm o seu valor, o seu empoderamento e foi muito gratificante estar aqui. Eu amei desfilar”, falou.

Jurada da seletiva, a maquiadora Roma Araújo destacou a possibilidade de encontrar novos nomes para o AFD 2025, em locais onde não se costuma falar sobre moda. “O Afro faz com que as pessoas se vejam com um outro olhar e enxerguem o seu potencial. Isso aqui já é um grande passo, pelo fato dessas pessoas estarem aqui, terem esses olhares, esses aplausos, melhorando a sua autoestima”, disse.

Para Thiago Freire Guth, diretor-presidente da Neoenergia Coelba, a participação no Afro Fashion Day reforça o compromisso da empresa com a promoção de uma sociedade mais plural. “Valoriza a diversidade e aquilo que é importante, que são as pessoas”, destaca.

Os modelos selecionados serão divulgados nos canais oficiais do CORREIO, em data a ser definida. A décima primeira edição do Afro Fashion Day será realizada no dia 1º de novembro, em local a ser divulgado. Neste ano, o desfile tem como tem a "Beleza", que busca celebrar a estética e a cultura do povo negro. A entrada é gratuita e conta com programação a partir das 15h, com desfile previsto para as 19h.