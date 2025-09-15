Acesse sua conta
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025 acontece nesta quarta-feira (16) em Salvador

Modelos autodeclarados negros acima de 16 anos podem participar

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 20:59

1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025
1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025 | Crédito: Florian Boccia

Ainda dá tempo de quem tem o sonho de seguir a carreira na moda subir na passarela mais negra do Brasil. Nesta quarta-feira (16), a última seletiva para o Afro Fashion Day 2025 (AFD 2025), evento de moda realizo pelo CORREIO, acontece no Vale do Dendê, no Pelourinho.

Das 13h às 17h, pessoas negras acima de 16 anos que têm o sonho de se tornar modelo poderão se inscrever gratuitamente para participar da 11ª edição do evento. Após a inscrição, que deverá ser feita presencialmente , basta desfilar para os jurados e aguardar o resultado, que ainda terá uma data definida para ser divulgado.

Na última terça-feira (9), 152 pessoas participaram da primeira seletiva, que ocorreu no Check-in B do Aeroporto Internacional de Salvador. A diversidade de público foi um ponto observado pelos jurados, que ressaltam que não há limite de idade para tentar ser selecionado para o AFD.

Primeira seletiva do Afro Fashion Day 2025

Primeira seletiva do Afro Fashion Day 2025 por Larissa Almeida/CORREIO
Primeira seletiva do Afro Fashion Day 2025 por Larissa Almeida/CORREIO
Primeira seletiva do Afro Fashion Day 2025 por Larissa Almeida/CORREIO
Primeira seletiva do Afro Fashion Day 2025 por Larissa Almeida/CORREIO
Primeira seletiva do Afro Fashion Day 2025 por Larissa Almeida/CORREIO
Primeira seletiva do Afro Fashion Day 2025 por Larissa Almeida/CORREIO
Primeira seletiva do Afro Fashion Day 2025 por Larissa Almeida/CORREIO
Primeira seletiva do Afro Fashion Day 2025 por Larissa Almeida/CORREIO
Primeira seletiva do Afro Fashion Day 2025 por Larissa Almeida/CORREIO
Primeira seletiva do Afro Fashion Day 2025 por Larissa Almeida/CORREIO
Primeira seletiva do Afro Fashion Day 2025 por Larissa Almeida/CORREIO
Primeira seletiva do Afro Fashion Day 2025 por Larissa Almeida/CORREIO
Primeira seletiva do Afro Fashion Day 2025 por Larissa Almeida/CORREIO
Primeira seletiva do Afro Fashion Day 2025 por Larissa Almeida/CORREIO
Primeira seletiva do Afro Fashion Day 2025 por Larissa Almeida/CORREIO

Neste ano, o desfile tem como tem a "Beleza", que busca celebrar a estética e a cultura do povo negro. O evento acontece no dia 1° de novembro, em Salvador. O local será divulgado nos próximos dias nos canais oficiais do jornal.

O Afro Fashion Day 2025 é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Avon e da Neoenergia, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e Sebrae e apoio do Salvador Bahia Airport, Shopping Barra e Wilson Sons.

